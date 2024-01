Servizio Civile in Croce Rossa: al via il bando

Pubblicato il bando per il Servizio Civile 2024, che offre a ragazzi e ragazze l'occasione di prestare servizio sulle ambulanze della Croce Rossa di Trieste, per acquisire esperienze spendibili nella vita e nel mondo del lavoro. Per aderire, occorre avere una età compresa tra 18 e 28 anni compiuti. Sono previsti un rimborso spese mensile di 507,30 euro e il riconoscimento di punteggio nei concorsi pubblici. Per aderire, consultare il link: https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/ (Codice sede di Trieste: 184414) Scadenza del bando: 15 febbraio alle ore 14. Sarà attivo un “Info Point” del Servizio Civile presso la sede Cri di Trieste, il 30 gennaio e il 6 febbraio, in orario 18:30-20:00, in segreteria in II piano.