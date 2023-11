Pallacanestro Trieste, Christian presenta il derby: "Giocano con grande energia e tenacia"

Nell'anti vigilia del match, l'ennesimo derby, contro la Ueb Gesteco Cividale in programma domenica 12 al PalaTrieste, il tecnico degli alabardati ha parlato in conferenza stampa. Jamion Christian si è soffermato sullo stato di salute della squadra dopo la vittoria con Udine ed ha anticipato i temi tattici del match di domenica.

Ecco le sue parole secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Pallacanestro Trieste.

Le parole di Coach Jamion Christian

“Volevo che i nostri giocatori vivessero l’emozione della serata - ha aperto Christian - Giocare un derby e giocare di fronte a una folla così entusiasta, vuoi che apprezzino tutto ciò. Uno dei nostri valori è essere presenti nel momento, e questo vale per quei momenti enormi in cui hai un grande successo e ti senti bene con te stesso. In quei momenti, apprezzi il duro lavoro; apprezzi l’avversità. E volevo che loro apprezzassero la crescita fatta insieme come squadra. Ho pensato che fosse un momento davvero speciale concedere loro questa possibilità.”

Il discorso poi si è spostato su cosa si deve migliorare per affrontare Cividale. “Penso che nell’ultima settimana siano state le piccole cose a fare la differenza. Concentrarsi sui piccoli dettagli che ci permetterà di dare il massimo in difesa. Penso che possiamo continuare costantemente a migliorare. Nonostante siamo la migliore difesa per Effective Field Goal in tutta la A2, è evidente che stiamo facendo molto bene sia nei rimbalzi offensivi che in quelli difensivi. Ma credo che possiamo rubare palle un po’ di più e credo che possiamo gestire meglio il pallone, dando a noi stessi più opportunità di tirare. Quindi, vogliamo assicurarci di concentrarci su alcuni di quei dettagli di spaziatura in attacco in modo che possiamo essere offensivamente più dominanti”.

Domenica è in cartellone un altro derby, contro Cividale, una squadra già conosciuta dalla Supercoppa e dal Torneo di Lignano ed ora con un nuovo elemento, il centro Taylor Cole. “Sì, sono sempre una squadra molto ben preparata. Giocano sempre con grande energia e grande tenacia. Sono una delle squadre con cui siamo ovviamente familiari, ma ho molto rispetto per come operano, come giocano. L’aggiunta di Cole, senza dubbio, sarà un grande giocatore per loro, considerando il loro stile di gioco di squadra, incentrato sulla costruzione del tiro e sull’approccio di attacco al canestro. È qualcosa che faranno spesso. Ho la possibilità di allenare questa squadra che amo e che, a mio avviso, ha il potenziale per fare bene. Qualunque cosa mettano in campo domenica, è davvero una questione di come rispondiamo bene come squadra, come abbiamo fatto durante fino ad ora”.

L'ultima battuta è per i roster a disposizione. “Abbiamo avuto una settimana di allenamenti fantastica, siamo molto entusiasti di avere tutti disponibili domenica. Il nostro staff medico ha fatto un ottimo lavoro nell’aiutare questi ragazzi a tornare in campo. Anche Il nostro team di preparatori atletici ha fatto un ottimo lavoro preventivo, che ha aiutato i nostri ragazzi a tornare. È uno sforzo di squadra completo per mantenere questi ragazzi in forma e in campo. Avere tutti disponibili a giocare rende davvero la squadra profonda e ci dà un gruppo di ragazzi davvero talentuoso. È un gruppo divertente da allenare quando siamo al completo”.

Il dono dei ragazzi del roster

Da segnalare, infine, che durante la conferenza stampa al termine del derby con la APU Udine, il General Manager Michael Arcieri ha voluto aggiungere ai commenti tecnici riguardanti la vittoria, anche un piccolo regalo a coach Jamion Christian da parte di tutto il team della Pallacanestro Trieste.

Al capo allenatore è stato infatti consegnato il pallone della sfida con Orzinuovi firmato da tutta la squadra. Si è trattata infatti della prima vittoria in Europa per il coach avvenuta lo scorso 4 ottobre nella sfida con i lombardi. Un gesto molto apprezzato dall’head coach biancorosso, che arriva dopo un’attesissima vittoria in casa, davanti a un PalaTrieste gremito da 5.000 cuori alabardati.