Sistiana e Zaule accedono alle semifinali di Coppa Italia

Show delle formazioni triestine nei quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza del Friuli Venezia Giulia: Sistiana Sesljan e Zaule Rabuiese esprimono un buon calcio e soprattutto scendono in campo con la giusta personalità, in una gara secca contro due avversarie di livello che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Il Sistiana Sesljan di mister Godeas non sbaglia nell'appuntamento contro la Spal Cordovado, si impone 3-1 e chiude la pratica nei 90 minuti. Lo Zaule, di scena contro il Chions, devono risolverla ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi con il parziale di 1-1. In questo caso la gara entra nel vivo dopo il 90': i viola mettono il turbo, firmano uno splendido poker e il match si chiude per 5-2. Nelle altre gare di giornata vincono il Brian Lignano Calcio, 2-1 sulla Pro Gorizia, e il Tamai, che regola il Tricesimo 3-1.