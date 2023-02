Vittorie esterne per Sistiana Sesljan e San Luigi

Nella 23esima giornata del campionato regionale di Eccellenza, portano a casa 3 punti Sistiana e San Luigi, con due importanti vittorie esterne. I delfini si impongono di misura sul campo della Pro Gorizia: alla squadra di Godeas basta un gol per portare a casa i 3 punti. Bene anche il San Luigi, che passa 1-2 sul campo della Virtus Corno. Perdono in casa invece Kras Repen, sconfitto 2-3 dalla Juventina, e Chiarbola Ponziana, superato 2-4 dalla Spal Cordovado. Un punto a testa per Zaule Rabuiese e Forum Julii, le due squadre non vanno oltre l’1-1.

Tutti i risultati: Kras Repen - Juventina 2-3, Maniago Vajont - Sanvitese 2-1, Pro Gorizia - Sistiana Sesljan 0-1, Brian Lignano - Chions 2-0, Chiarbola Ponziana - Spal Cordovado 2-4, Pro Fagagna - Pro Cervignano Muscoli 0-2, Tamai - Comunale Fiume Bannia 3-3, Tricesimo - Codroipo 2-2, Virtus Corno - San Luigi Calcio 1-2, Zaule Rabuiese - Forum Julii 1-1