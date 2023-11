Colpo del San Luigi, arriva Francesco De Nuzzo

Gran colpo del San Luigi che regala a mister Sandro Andreolla Francesco De Nuzzo, esterno sinistro classe '99 l'anno scorso titolare alla Fermana in Serie C con 27 presenze.

Per lui è nei fatti un ritorno a casa, considerando che la sua carriera è partita proprio dalla società biancoverde. In seguito è passato per settori giovanili di Pordenone e Udine, mentre ha giocato in Serie D e C con Como e Vis Pesaro.