Costalunga, debutto negativo in panchina per Marco Novati: l'Aquileia vince 2-0

Il Costalunga non sfrutta l'entusiasmo per il cambio di panchina e cade, 2-0, sul campo dell'Aquileia. Gli udinesi di mister Mauro non avevano ancora trovato il successo in campionato finora ma si sono sbloccati contro un Costalunga in crisi e che non è riuscito a cambiare passo nonostante il cambio di panchina. In settimana, infatti, la squadra triestina si era separata da mister Stefani, affidando la squadra a Marco Novati. La vittoria dell'Aquileia non è mai stata in discussione, con i padroni di casa che hanno cercato da subito di fare la partita gestendo il possesso ed esercitando un buon predominio territoriale. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un bel colpo di testa al 38' del primo tempo di Cecon, abile a colpire a incrociare. Nella ripresa, al 26', arriva il 2-0 finale firmato da Milanese, che dopo una serie di rimpalli firma il gol della sicurezza riuscendo a superare Nisi. Con questo successo, l'Aquileia si porta a 4 punti in classifica mentre il Costalunga resta fermo a quota 3, nei bassifondi della classifica.