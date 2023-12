Il San Luigi si fa un super regalo: ai dettagli il ritorno Andrea Carlevaris

Otto presenze in totale, di cui solo una da titolare: dopo una magra prima parte di stagione in maglia Caldiero Terme nel girone B di Eccellenza, Andrea Carlevaris è pronto a cambiare aria e tornare in zona Trieste.

L'attaccante classe 2000 secondo indiscrezioni ha infatti trovato l'accordo per indossare nuovamente dopo tre anni la maglia del San Luigi, la squadra con cui è cresciuto e poi sbocciato. La sua carriera, dopo l'esplosione ai tempi del Sanlu di Gigi Sandrin, lo ha visto passare per Virtus Verona, Cjarlins Muzane e Montebelluna. Ora è pronto per tornare a casa, nonostante avesse ricevuto offerte economicamente più vantaggiose da squadre della zona.