Eccellenza, il San Luigi sfida la vicecapolista Sanvitese

Sarà un sabato pomeriggio ricco di anticipi e partite interessanti per il calcio dilettantistico friulano. In Eccellenza fari puntati sui campi di Fagagna e Gorizia: la Pro ospita la capolista Tolmezzo, reduce dal pareggio interno con il San Luigi. Al Bearzot ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per il big match tra i padroni di casa e il Brian Lignano, due delle formazioni maggiormente accreditate per la promozione in Serie D. Invece per la bassa classifica il Rive d'Arcano Flaibano, mossa finalmente la casella dei punti, proverà a fare bottino pieno sul campo della Spal Cordovado. L'unica formazione triestina in campo sarà però il San Luigi: i biancoverdi, dopo il pareggio beffardo di Tolmezzo, affronterà un'altra big come la Sanvitese. Un altro banco di prova quindi per la squadra di mister Sandro Andreolla, utile per capire dove possa arrivare la formazione giuliana.

Di seguito il programma completo in Eccellenza e Promozione B:

ECCELLENZA

Pro Gorizia-Brian Lignano: arbitro Giacomo Curreli (Pordenone); assistenti Nicola Bitto (Pordenone), Carmine Rufrano (Maniago).

San Luigi-Sanvitese: arbitro Giacomo Trotta (Udine); assistenti Alberto Beltrame (Udine), Luca Rivellini (Udine).

Pro Fagagna-Tolmezzo Carnia (ore 16): arbitro Francesco Allotta (Gradisca d'Isonzo); assistenti Michele Gonella (Trieste), Lorenzo Lena (Trieste).

Spal Cordovado-Rive d'Arcano Flaibano (ore 16): arbitro Luca Mongiat (Maniago); assistenti Diego Sokolic (Trieste), Alessandro Pecile (Tolmezzo).

PROMOZIONE B



Lavarian Mortean Esperia-Virtus Corno: arbitro Dzenan Meskovic (Gradisca d'Isonzo); assistenti Giovanni Masini (Gradisca d'Isonzo), Enrico Kozmann (Udine).



Fiumicello-Sangiorgina (ore 16): arbitro Maichol Perazzolo (Pordenone); assistenti Giacomo Ponti (Trieste), Maurizio Zucchelli (Gradisca d'Isonzo).