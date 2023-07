Canottaggio, quattro atlete regionali volano ad Amsterdam per la Coupe de la Jeunesse

AMSTERDAM - Il Friuli Venezia Giulia sarà ben rappresentato nella prossima Coupe de la Jeunesse, la prestigiosa manifestazione remiera europea riservata agli Under 19 giunta alla 33esima edizione, in programma per questo weekend sul campo di regata del Bosbaan, nei pressi di Amsterdam. Dalle file regionali si distinguono Tea Fortunat e Alice Ozbolt della SN Pullino, Marta Gonano della SC Ausonia, e Giulia Barini del CC Saturnia, che, accompagnate dal coach Flavio Mosetti della Pullino, saranno parte delle 14 imbarcazioni italiane in gara della rappresentativa italiana, sette maschili e sette femminili, composte da 56 atleti (29 ragazzi e 27 ragazze), scelti dopo le selezioni dello scorso 15 luglio a Piediluco.

Dodici equipaggi nel doppio femminile, che vedrà impegnate le muggesane Fortunat e Ozbot, nella specialità più affollata tra le donne, che saranno in gara sabato mattina nelle batterie (10:05/10:10), con la finale sabato pomeriggio alle 16:00, mentre la seconda giornata di gare prevede le qualificazioni tra le 9:25 e le 9:30 e la finale alle 13:00 di domenica. Nel singolo femminile, al cui via ci sarà la gradese Gonano, 10 le sculler iscritte, con batterie sabato tra le 9:55 e le 10:00 e finale alle 15:45, mentre domenica le qualificazioni 9:15 e le 9:20 e la finale alle 12:45. Nell’otto, sul quale sarà imbarcata la Barini, 4 le imbarcazioni ai barchini di partenza, con finale diretta sabato alle 14:00 e domenica alle 11:00.