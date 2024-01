Il Costalunga alla Domenica sportiva, il programma in onda il 14 gennaio

TRIESTE - Il Costalunga Calcio parteciperà alla puntata del 14 gennaio della Domenica sportiva, la trasmissione in onda la domenica a partire dalle 22.45 circa su Rai 2. Di volta in volta è presente una ASD o comunque una realtà sportiva, che viene ospitata tra il pubblico con una sua delegazione (senza compensi e rimborsi spese per il viaggio). I primi contatti tra l’emittente e il club triestino risalgono alla fine di agosto e si sono concretizzati con l’invito per la metà di questo mese. Il tecnico Luca Gratton sarà uno degli “attori” gialloneri a vivere in prima persona la trasmissione calciofila a cura dell’emittente pubblica. A proposito della quale indica: “Sarà assolutamente una bella esperienza e la società ci tiene. Capita una volta sola nella vita, sarà un orgoglio rappresentare Trieste e il Costalunga”.