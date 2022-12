Terza vittoria di fila per le "orchette", che regolano anche la Rn Florentia

Terza vittoria di fila per la Pallanuoto Trieste, che nella sesta giornata di andata del campionato di serie A1 femminile ha superato a domicilio la Rn Florentia per 4-8. Alla “Goffredo Nannini” di Firenze la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping ha sfornato una prestazione giudiziosa, molto attenta in fase difensiva, che permette così alle orchette di consolidare il quarto posto in classifica. “Tre punti importanti che fanno morale - spiega l’allenatore Paolo Zizza - a tratti le ragazze hanno prodotto una buona pallanuoto, forse potevamo essere più incisivi al tiro, la gestione complessiva del match è comunque soddisfacente”.

Avvio sprint delle orchette. Cergol colpisce in diagonale (0-1) dopo appena 90’’, Riccioli scrive 0-2 e capitan Cergol non sbaglia in superiorità (0-3). Una colomba di Nesti consente alle gigliate di restare a contatto alla fine del primo periodo (1-3). Trieste continua a macinare gioco e soprattutto rischia poco dietro. Vukovic con l’uomo in più fa 1-4, Cergol scappa in controfuga e serve a Marussi il pallone dell’1- 5 di metà partita. Nella terza frazione la gara si fa più equilibrata, Trieste comunque conserva sempre il controllo della situazione. La mancina Landi accorcia sul 2-5, Colletta trasforma una palla vagante nel 2-6 e Cordovani si fa sentire da boa (3-6). Le orchette rispondo con Klatowski (3-7 in superiorità) e con un “alzo e tiro” di Vukovic (3-8). Negli ultimi 8’ Trieste bada soprattutto a controllare, si affida alle parate di Sparano e concede alle gigliate solo il tap-in di Cordovani con l’uomo in più del definitivo 4-8. Sabato 10 dicembre ultimo impegno dell’anno solare, alla “Bruno Bianchi” arriva la Brizz Nuoto (ore

15.45).