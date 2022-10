Juventus NG-Triestina 1 a 0 | Le pagelle: nebbia in val Padana, quarta sconfitta di fila

ALESSANDRIA - E' buio pesto in Piemonte. La quarta sconfitta di fila matura perché la Triestina, dopo aver subito il goal dei bianconeri, non riesce a concretizzare la superiorità numerica data dall'espulsione di un giocatore dei padroni di casa. Minesso e Ganz si mangiano due goal già fatti, ma sarebbe troppo addebitare la sconfitta agli erroracci. C'è anche sfortuna, in quel di Alessandria, ma resta il fatto che dopo due partite si è visto qualcosa in più dal punto di vista del gioco, ma non sul fronte dei risultati. E bisogna muoversi a fare punti.

Pisseri 6

Tranne nell'occasione di Barbieri, nel primo tempo non viene quasi mai impegnato. Sul vantaggio bianconero è vero che forse non vede partire il tiro di Compagnon, ma è altrettanto vero che lì dietro, ogni tanto, qualche parata decisiva andrebbe fatta.

Ciofani 6

Diligente sulla fascia. Spinge quanto può, non sfigura in fase difensiva. Ma da lui ci si aspetta qualcosa di più.

Di Gennaro 5.5

Nel primo tempo soffre un po'. Muove maluccio il pallone. Gioca spesso in punta di piedi, non propriamente ciò che ci si aspetta da un difensore. Alla fine ha un'occasione di testa ma che viene murata dalla difesa bianconera.

Sottini 5.5

Al 12' salva la retroguardia da un goal già fatto grazie ad una zampata provvidenziale. Viene ammonito ingenuamente e commette un paio di errori clamorosi.

Sarzi Puttini 5

Al 16' ha un'occasione ghiottissima dal limite dell'area ma regala il pallone agli ultras della Furlan giunti fino ad Alessandria. Fa molta fatica a crossare in maniera utile agli attaccanti.

Sabbione 4.5

Nel primo tempo cerca di dare una mano a metà campo grazie alla sua fisicità ma si vede che è adattato sulla mediana e non incide quasi mai. Sull'assist di Ganz arriva in ritardo all'appuntamento con il goal. Imbarazzante sulla seconda ammonizione.

Gori 5.5

Molto spesso si fa prendere in mezzo ma fino a quando rimane in campo riesce a limitare i danni. Prima di lasciare spazio a Lovisa tenta un sinistro sul primo palo senza fortuna.

Pezzella 5

La sua prestazione è racchiusa tutta in un'azione nel primo tempo: fa più di venti metri in transizione difensiva, sradica benissimo il pallone dai piedi di un bianconero e sulla ripartenza, invece di scegliere la giocata semplice, tenta il lancio lungo per Ganz, sbagliando completamente la misura. Insufficiente, ma resta tra i pochi a dare del tu al pallone.

Furlan 5.5

E' diligente sulla fascia, ma quando c'è da crossare deve capire che o il pallone va messo di prima, oppure rientrare sul mancino (che è mediocre) dà la possibilità alla difesa di riposizionarsi e di andare sul pallone in maniera più semplice.

Felici 6.5

Si muove bene e quando accelera è l'unico a creare superiorità numerica. Sull'occasione di Sabbione sceglie di dare il pallone a Ganz ma sbaglia perché l'attaccante è destro (e si ritrova a sinistra) mentre il capitano è posizionato meglio. Al 91' il suo tiro colpisce Palumbo, è anche sfortunato.

Ganz 4.5

Non riesce a giocare quasi mai vicino a Felici e non se ne capisce il motivo. Arriva spesso in ritardo sulle giocate in verticale, e non da oggi. Prende un palo che va addebitato più ad imprecisione che alla sfortuna. L'involuzione rispetto al giocatore che l'anno scorso realizza 14 reti è inspiegabile.

Lovisa 5.5

Ha una buona occasione di testa che spreca.

Minesso 5

Si mangia un goal alla Rivera già fatto. Non è proprio periodo.

Petrelli 6

Regala un assist da basta spingere a Minesso che spreca. Prova la rovesciata ma non riesce ad imprimere forza alla conclusione. Si muove discretamente bene ma le sue giocate non hanno fortuna.

Lombardi 6

Spinge e corre sulla fascia, ma i cross non sono sempre così precisi. Smuove un po' la manovra.