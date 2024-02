Unione in caduta libera, Bordin fa tre sconfitte su tre, è crisi

LUMEZZANE - Il match visto oggi potrebbe essere stato ispirato, da ambo le parti, dalla regola del tre. Tre pere alla Triestina da parte di un Lumezzane che ha fatto la sua onesta partita, tre le sconfitte maturate nell'era Bordin e la "fase tre" come, ironicamente, i tifosi rossoalabardati hanno battezzato il momento nero dell'Unione. Non è servito neanche il ritiro imposto dalla società, né le dichiarazioni rese a mezzo comunicato stampa (che ormai conta per quello che è, ovvero un testo dettato a tavolino per innescare una qualche reazione) che chiedevano unità. A Lumezzane non si è visto niente di tutto ciò. Bordin lascia in panca Vallocchia e Correia, come il disorientato Moretti, e fa giocare Rizzo al fianco di Ciofani e Fofana e Celeghin in mezzo al campo. L'Unione dura neanche un quarto d'ora. Il vantaggio per i padroni di casa lo sigla Capelli. Poi qualche timido tentativo rossoalabardato e poco altro. Nella ripresa l'undici di Bordin affonda senza dare segni di vita. Prima Dalmazzi e poi Pisano stendono i rossoalabardati che ora si ritrovano, dopo la terza sconfitta di fila, a condividere il terzo posto con il Vicenza, tornato prepotentemente dalle parti del podio.