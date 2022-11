Il triestino Matteo Parenzan è campione del mondo di tennistavolo

Il diciannovenne triestino Matteo Parenzan è il nuovo campione mondiale di classe 6 di tennistavolo. A Granada, in una storica serata per il pongismo italiano, che non era mai arrivato a tanto, ha battuto in finale per 3-2 (3-11, 14-12, 11-9, 9-11, 11-6) il thailandese Rungroj Thainiyom. Parenzan ha avuto un iniziale crollo nel primo set, che però non ha scoraggiato l'azzurro ha vinto il secondo e terzo set, poi il pareggio di Thainiyom. La sfida si è decisa al quinto e ultimo set, con la vittoria del triestino. Alla fine l'abbraccio con l'allenatore Massimo Pischiutti e in tribuna con mamma Valentina e papà Michele.