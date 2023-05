Matteo Parenzan campione italiano per la sesta volta

MESSINA - Matteo Parenzan è campione italiano assoluto di classe 6 per la sesta volta consecutiva. L'atleta triestino del Kras di Sgonico ha conquistato l'ambito titolo in occasione dei Campionati italiani di tennistavolo paralimpico, tenutisi a Messina dal 19 al 21 maggio 2023. Parenzan ha fatto un percorso netto, battendo tutti gli avversari tre a zero. Il prossimo importante impegno per Parenzan sarà la partecipazione agli europei assoluti, che si terranno a Sheffield, in Inghilterra, a partire dal 4 settembre 2023. Questa sarà un'opportunità cruciale per lui per misurarsi con i migliori atleti europei e dimostrare ancora una volta la sua superiorità sul campo.