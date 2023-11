Emilio Porto è il nuovo presidente dell'Apd Miramar, succede a Giampaolo Petrini

TRIESTE - Il Consiglio Direttivo ha scelto una nuova guida per la realtà capace di rilanciare la storica Bavisela con la nuova Trieste Spring Run Cambio alla guida dell’Apd Miramar. La Società, che negli ultimi due anni ha saputo rilanciare con grande energia e successo la storica Bavisela, ha scelto Emilio Porto come nuovo Presidente. Porto succede a Giampaolo Petrini, che chiude per motivi personali un mandato di due anni in cui la Trieste Spring Run ha già raggiunto grandi obiettivi come le oltre 4000 presenze alla manifestazione di maggio 2023.

Porto, esperto di marketing e comunicazione ed impegnato con dedizione anche nel sociale, ha accettato con entusiasmo la proposta dell’Apd Miramar : ”Vedo in questo ruolo un’opportunità unica per contribuire alla crescita di un evento, come la Trieste Spring Run, che va oltre lo sport. La TSR, un mix unico di sport, arte, cultura e turismo incarna quei valori di inclusione e condivisione che rispecchiano appieno le mie convinzione personali e professionali. Credo fortemente in questo evento come un prezioso catalizzatore per raccogliere le qualità di questa città celebrando la sua diversità culturale”.

Il neo presidente ha le idee molto chiare sul contributo che potrà dare alla TSR e su quali dettagli il comitato organizzatore potrà lavorare per sviluppare ancor di più questo evento: “Porto un’esperienza di oltre 15 anni in eventi simili. Nel marketing e nella comunicazione, ho imparato l’importanza di ascoltare e rispondere alle esigenze del pubblico, e questo approccio sarà fondamentale nel mio ruolo. Aspiro a unire la creatività con l’efficienza organizzativa per migliorare sia l’esperienza dei partecipanti che quella dell’intero team organizzativo. La mia passione per l'innovazione e la comunicazione si tradurrà nell'introduzione di nuovi elementi che possano arricchire non solo la gara, ma anche gli eventi culturali che la accompagnano. Il mio obiettivo è contribuire a rendere la Trieste Spring Run un evento che rifletta la vitalità e la diversità di Trieste. Arrivato qui nel 2001 dall’Argentina, la città mi ha offerto tanto, e attraverso il mio impegno spero di poter restituire a Trieste e ai suoi abitanti una parte di quella generosità, contribuendo a creare un evento che sia motivo di orgoglio per la comunità”.

A maggio 2024 ritornerà la Trieste Spring Run dopo il grande successo del 2023: “ Per la Trieste Spring Run 2024, le aspettative sono di superare il successo dell'edizione precedente, che ha visto un notevole successo non solo nella Bavisela Family Run, ma anche nella 21k con quasi 2000 partecipanti e, soprattutto, nella Trieste Spring Young, dedicata ai bambini della nostra città che hanno colorato una Piazza Unità piena di gioia. Ci proponiamo di ampliare la portata dell'evento, attirando un pubblico ancora più vasto e diversificato, e di incrementare la partecipazione internazionale, creando un impatto più profondo sul tessuto culturale e turistico di Trieste. Vedo significative opportunità di crescita arricchendo il tutto con appuntamenti legati all’arte, la cultura e gli spettacoli”.