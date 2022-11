La Pallanuoto Trieste spaventa la Pro Recco del triplete

Una grande Pallanuoto Trieste spaventa la Pro Recco del “triplete”. Nel posticipo della seconda giornata di andata del campionato di serie A1 maschile, la squadra sponsorizzata Samer &Co. Shipping si è arresa solo di misura (8-10) al cospetto dei campioni d’Italia e d’Europa in carica. È stata battaglia alla “Bruno Bianchi”, davanti ai settecento spettatori che hanno gremito la tribuna del polo natatorio. “Bellissima prestazione - spiega l’allenatore Daniele Bettini a fine match - stiamo giocando tanto e questo ci fa bene. I ragazzi hanno dimostrato da subito che potevano reggere alla pari il confronto. Ora pensiamo al prossimo impegno, questo torneo non permette pause o cali di concentrazione”.

La cronaca

Bettini è costretto a rinunciare al centroboa Bego (infortunio), al suo posto c’è Jankovic. La gara scorre via sulle ali di un costante equilibrio. Fondelli trova lo 0-1 dopo appena 26’’, Inaba impatta su rigore (1-1), Zalanki risponde dai cinque metri (1-2), Presciutti e Figlioli in superiorità firmano l’allungo ligure sull’1-4. È l’unica sbandata della gara della Pallanuoto Trieste, che si rimette ben presto in carreggiata. Inaba è una sentenza su rigore (2-4) e Oliva protegge il -2 proprio allo scadere del primo periodo. Nella seconda frazione Mezzarobba e capitan Petronio rispondo a Presciutti e Zalanki per il 4-6 del cambio di campo.

Nel terzo periodo la Pro Recco sembra in grado di prendere il controllo della situazione. Younger è micidiale con l’uomo in più (4-7), Di Fulvio si sblocca su rigore per il massimo vantaggio ospite (4-8 a 5’20’’ dalla fine del tempo). Ma una fiammata della Pallanuoto Trieste rimette tutto in discussione. Una bella trama in superiorità porta al rigore trasformato con la solita freddezza da Inaba (5-8), Mladossich spedisce una saetta sotto l’incrocio dei pali (6-8), Petronio butta dentro il rigore del -1 (7-8) ad una manciata di secondi dalla fine del tempo. Il pubblico della “Bruno Bianchi” sogna l’impresa, nel quarto periodo emerge un po’ di stanchezza e il Recco scappa di nuovo sul +3 (7-10) con un tap-in di Loncar e un diagonale di Fondelli in superiorità. Bini sale altissimo e manda in porta il pallone dell’8-10, il Recco si difende con ordine nel finale e conserva il vantaggio

“Continuiamo a crescere e migliorare - conclude il d.s. Andrea Brazzatti - abbiamo messo in difficoltà la super Pro Recco. Siamo sulla strada giusta,

felici anche di aver ritrovato il nostro amato pubblico sugli spalti”. Sabato 5 novembre trasferta a Ostia per affrontare la Distretti Ecologici Roma (ore 16.00).