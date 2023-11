Matteo Parenzan è medaglia d'argento all'Open di Parigi

PARIGI (FRANCIA) - Al French Para Open fattore 40 di tennistavolo paralimpico che si è svolto a Parigi dal 8 al 12 novembre 2023, Matteo Parenzan ha conquistato un'importante medaglia d'argento. Nel Gruppo 1 ha regolato per 3-1 (8-11, 11-8, 11-3, 11-6) il polacco Piotr Manturz, per 3-0 (11-4, 11-8, 11-4) il greco Marios Kanellis Chatzikyriakos e per 3-0 (11-6, 11-5, 11-1) il giapponese Junki Itai.

Ha prevalso nei quarti per 3-0 (11-8, 11-9, 12-10) sul cinese Huang Jiaxin e in semifinale, con l’ennesima impresa, per 3-0 (14-12, 11-5, 11-6) sullo spagnolo Alvaro Valera. In finale è andata in scena la rivincita degli Europei di Sheffield di settembre e il danese Peter Rosenmeier ha riscattato la sconfitta subita in terra inglese. In realtà sembrava destinato a incassare un’altra delusione, ma ha trovato la forza di reagire e di rimontare l’azzurro da 0-2 a 3-2 (9-11, 6-11, 11-9, 11-7, 11-9). Con questo torneo si è concluso un ottimo 2023 che ha incoronato Matteo campione d'Europa staccando il pass per le paralimpiadi 2024.