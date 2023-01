Pro Vercelli-Triestina 2-1 | Due gol in avvio condannano una Triestina senza idee né carattere

La Triestina ricade nel loop che la accompagna da inizio campionato e in Piemonte offre un'altra prestazione deludente, contro un'avversaria per nulla irresistibile. Dopo la vittoria nell'ultimo turno, oggi della squadra di Pavanel sono apparsi ancora una volta evidenti tutti i limiti tecnici e caratteriali. Questo pomeriggio sono stati fatali i primi 20 minuti della sfida, in cui i padroni di casa nelle prime due occasioni che hanno sui piedi bucano la porta difesa da Pisseri, non irresistibile in occasione della rete che sblocca la gara: due gol sono un discreto vantaggio per gestire al meglio il resto della gara. Nella ripresa Di Gennaro, colpevole in occasione del raddoppio dei padroni di casa, accorcia le distanze ma non basta a raddrizzare l'equilibrio della gara.

Le pagelle

Pisseri 4

Una distrazione fatale a 10 minuti dal fischio d'inizio che condanna i suoi a una gara in salita.

Ghislandi 5

Poco attento in fase copertura, subisce l'iniziativa degli attaccanti avversari (dal 77' Furlan s

Di Gennaro 5,5

Immobile in occasione del raddoppio della Pro Vercelli, nella ripresa sigla il gol che riapre - almeno sulla carta - la gara.

Ciofani 5

Sempre in difficoltà in fase di impostazione, fa fatica a far partire azioni significative.

Rocchetti 4

Impalpabile, lascia campo agli avversari.

Gori 5

Costretto a ripiegare molto in fase difensiva, ma non basta.

Germano 5

Non lascia il segno. (dall'84' Ganz sv)

Paganini 4

Tocca pochissimi palloni (dal 55' Celeghin 5,5 entra col piglio giusto ma la gara è già compromessa)

Minesso 4

In palese difficoltà (dal 55' Tavernelli 5,5 prova a farsi notare)

Adorante 4,5

Inesistente in avanti, pesa sulla squadra invece di trainarla.

Felici 5,5

Qualche sprazzo che non basta. Sottotono.