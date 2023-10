Ritorno al Rocco della Triestina: con il Vicenza finisce 0-0

TRIESTE - Serata di grandi emozioni al "Rocco", di fronte a una cornice di pubblico di categoria superiore la Triestina ritrova dopo diverse settimane la propria casa per affrontare in uno scontro d'altissima classifica il Vicenza. Tesser schiera Moretti dal 1' al posto dello squalificato Malomo e ritrova Correia come perno basso dopo l'assenza contro il Lumezzane. Diana dal canto suo adotta un 3-5-2 nel quale De Maio sostituisce lo squalficato Ierardi, in attacco Ferrari supportato da Della Morte.

Triestina subito propositiva con un potente destro di Finotto dai venti metri dopo 90", Confente alza in corner a mani aperte. Risposta ospite al 3', quando Della Morte non trova l'impatto giusto da ottima posizione sbucando sul secondo palo per ricevere un cross dalla trequarti sinistra di Costa, Matosevic sventa bloccando in presa alta.



Al 10' su azione d'angolo Vicenza nuovamente pericoloso, Costa da destra crossa morbido trovando Ferrari nel cuore dell'area, incornata a lato da buona posizione. Strappo di Correia al 13' e destro dalla media distanza non lontano dall'angolo destro di Confente, dalla parte opposta un cross di Costa genera una mischia sbrogliata in area piccola dall'uscita bassa di Matosevic.



Nella fase centrale di frazione la Triestina prende in mano il pallino del gioco con gli ospiti che cercano di agire di rimessa, ne esce una contesa bloccata e senza particolari spunti di cronaca fino al 40', quando una punizione di D'Urso dalla trequarti destra genera una mischia furibonda davanti a Confente che in qualche modo salva. Un minuto più tardi episodio pesante nell'economia del match, Vallocchia entra nettamente sul pallone in un contrasto con Laezza, Nicolini vede gli estremi per spedire il centrocampista alabardato, già ammonito in precedenza, anzitempo negli spogliatoi tra le furiose quanto vane proteste alabardate. E' l'ultimo spunto di cronaca della prima frazione, tra i fischi assordanti del "Rocco" si va all'intervallo sullo 0-0.



Si riparte con l'Unione all'attacco e la conclusione di Finotto al 2' dopo una bellissima azione corale, Confente si salva in due tempi. Nonostante l'inferiorità numerica è l'Unione a continuare a proporsi in avanti, al 14' El Azrak sta per presentarsi a tu per tu con Confente ma viene strattonato in modo evidente ai venti metri da Costa, nella circostanza ultimo uomo. Nicolini sventola soltanto il giallo scatenando nuovamente le vibranti proteste alabardate.



Al 17' ancora pregevole azione manovrata della Triestina, El Azrak riceve al limite e si crea in area lo spazio per il destro, sfera colpita con l'esterno e che si perde sul fondo. Al 27' è Moretti ad andare a un passo dal vantaggio deviando di testa una punizione di El Azrak dalla trequarti destra, Confente si deve superare per deviare in corner. Dopo tanta Triestina, sempre in controllo della gara anche con l'uomo in meno, si rivede il Vicenza a 5' dal 90', Greco crossa teso da sinistra trovando la testa di Rolfini che alza sopra la traversa da posizione molto invitante. La direzione di Nicolini continua a spazientire l'Unione, dopo Cortiula ne fa le spese anche Attilio Tesser, mandato anzitempo negli spogliatoi per proteste. Non ci sono ulteriori sussulti fino al triplice fischio, una Triestina di lotta e di testa resiste alla grande con l'uomo in meno, conquistando un punto che può anche andare stretto.