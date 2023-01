Prova di carattere del San Luigi, che piega la Pro Gorizia in rimonta

Grande vittoria del San Luigi che rimonta la corazzata Pro Gorizia e porta a casa i primi 3 punti del 2023 nella prima sfida del girone di ritorno. Al 6 la Pro Gorizia trova il vantaggio, schema su punizione battuta di Zigon, Samotti fa il velo e libera Piscopo che dal limite dell’area conclude verso la porta beffando De Mattia. Subito il gol, il San Luigi reagisce e va vicino al pareggio con Del Piero che colpisce di testa, ma il pallone viene salvato da Piscopo sulla linea. Al 19’ i padroni di casa trovano il pareggio, azione personale di Mazzoleni che arriva al limite e serve Del Piero sulla fascia. L’attaccante calcia verso la porta, Bruno riesce a deviare, ma il pallone arriva a German che di testa mette in rete. Al 26’ la Pro Gorizia va vicino al raddoppio con Msatfi che scatta sul filo del fuorigioco, ma conclude in modo impreciso da buona posizione. Al 31’ Di Lenardo si libera bene al limite dell’area e calcia verso la porta, Bruno però è attento e salva in angolo.

Nella ripresa il San Luigi riparte ordinato e al 55’ si rende pericoloso con Mazzoleni che s’invola verso la porta e calcia, mandando però il pallone fuori. Al 72’ i padroni di casa vanno vicino al raddoppio, cross di Mazzoleni dal fondo che pesca Cottiga ben appostato sul secondo palo, il centrocampista conclude a botta sicura, ma Bruno è ben posizionato e riesce a respingere in angolo. Al 74’ è la Pro Gorizia ad andare vicina al vantaggio, cross di Lucheo per Gashi che si gira bene in area, ma trova sulla sua strada un De Mattia prodigioso che si distende e respinge il tiro dell’attaccante. Al 76’ l’episodio che decide la partita, Ianezic va verso la porta e viene atterrato, l’arbitro non havdubbi e concede il calcio di rigore che lo stesso Ianezic trasforma. Subito lo svantaggio la Pro Gorizia riprende ad attaccare alla ricerca del pareggio. L’occasione arriva al 84’ sugli sviluppi di una punizione. De Mattia esce a vuoto, il pallone arriva a Duca che

conclude verso la porta, mandando però a lato.