Sangiuliano-Triestina 1-0 | In terra lombarda arriva la decima sconfitta stagionale, ma quanti rimpianti

Un gol (regolare) annullato e un rigore parato da Mastrantonio a tenere aperte le speranze fino all'ultimo minuto. È in queste due immagini che si riassume la domenica della Triestina, sempre più ultima e reduce dalla decima sconfitta in stagione in 18 partite. La prestazione dei rossoalabardati è incolore, si vedono passi in avanti ma continuano a essere evidenti le lacune per quanto riguarda il gioco e in particolare la fase realizzativa. A Sangiuliano milanese, nel match valido come 18esimo turno del girone A del campionato di Serie C, la Triestina esce sconfitta 1-0. Dopo lo 0-0 del "Rocco" contro la Feralpisalò, che aveva dato qualche speranza ai tifosi interrompendo una serie di 3 sconfitte consecutive, la formazione allenata da Massimo Pavanel perde ancora e contro un avversario non irresistibile. Fusi approfitta di una dormita generale e al 39' sigla l'1-0. Nel recupero della prima frazione, Di Gennaro insacca di testa ma il guardalinee annulla per fuorigioco. Sembrerebbe tutto regolare. Nel finale di gara Mastrantonio neutralizza un calcio di rigore a Miracoli, che manda sopra la traversa la ribattuta con un colpo di testa.

Le pagelle

Mastrantonio 6,5

Incolpevole sul colpo da biliardo di Fusi che bacia il palo prima di depositarsi in rete. Para un rigore a Miracoli e tiene in vita i suoi.

Ghislandi 4,5

In difficoltà nella gestione delle incursioni avversarie. (dal 68' Rocchetti sv)

Di Gennaro 6

Vede annullarsi un gol regolare nel pieno recupero del primo tempo. Esce acciaccato a metà gara (dal 1' st Lollo 6 si rende pericoloso in avanti)

Rocchi 5,5

Soffre le iniziative dei centravanti padroni di casa.

Ciofani 5

Ha grosse difficoltà in fase di impostazione.

Sabbione 4

L'espulsione, evitabilissima, per un fallo a metà campo a un quarto d'ora dalla fine corona l'ennesima prestazione non all'altezza.

Lovisa 5

Costretto a una gara di sacrificio, specialmente negli ultimi minuti dove è si ritrova a giocare da terzino.

Paganini 5,5

Il più propositivo in avanti, ma non basta a bucare il muro difensivo avversario.

Minesso 5,5

Prova a inventare ma subisce la disorganizzazione del proprio stesso reparto (dal 77' Sarzi Puttini sv)

Ganz 5

Solo una mezza occasjone in avvio di ripresa.

Adorante 4,5

Impalpabile in avanti. (dal 72' Petrelli 5 causa il calcio di rigore nel finale)