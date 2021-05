Tokyo 2021, la triestina Francesca Genzo qualificata per le Olimpiadi

Nelle gare di qualificazione olimpica a Szeged in Ungheria, la Genzo ha firmato la miglior prestazione al femminile della canoa italiana

Una finale entusiasmante quella del K1 200 metri, nelle gare di qualificazione olimpica a Szeged in Ungheria, dove giovedì pomeriggio la triestina Francesca Genzo, giungendo 2° a 88 centesimi dall'inglese Kerr, ha conquistato il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo. Ventotto anni, tesserata per le Fiamme Azzurre, ma allenata da Gabriele Cutazzo, tecnico del Circolo Marina Mercantile N. Sauro, la Genzo ha firmato la miglior prestazione al femminile della canoa italiana, che vedrà a Tokyo a luglio riaccendersi le speranze di una medaglia.