Esordio convincente in Serie D per il Rosso Volley Club

Esordio da incorniciare per il Rosso Volley Club, che nella prima sfida del campionato di Serie D maschile ha regolato in trasferta la neo promossa Torriana con un netto 0-3.

Le primissime fasi della gara sono a favore della formazione allenata da coach Rota: con una buona serie di battute i triestini mettono subito in difficoltà la ricezione avversaria. Un'attenta e solida difesa respinge diligentemente gli attacchi avversari e permette al Rosso Volley Club di allungare le distanze. A metà set, un calo di concentrazione porta il Torriana a recuperare e portarsi nuovamente in corsa. A questo punto la lotta diventa serrata e punto a punto il set si conclude in favore dei bianconeri con il parziale di 25-27.

I padroni di casa non ci stanno e sono decisi a portarsi a casa l'incontro davanti ai propri tifosi: nel secondo set le due squadre combattono punto a punto. Il Rosso Volley Club che non riesce a prendere le distanze per gestire con tranquillità il periodo, ma riesce comunque a chiuderlo in maniera positiva con il risultato di 26-28. Nella terza frazione partenza a razzo dei ragazzi di Rota, che dimostrano da subito la voglia di concludere l'incontro per portarsi a casa i tre punti. Una buona ricezione e un buon muro mettono in difficoltà gli avversari, e permettono agli attaccanti triestini di gestire al meglio la fase conclusiva della sfida. Il set si chiude 20-25 e sancisce lo 0-3 in favore della squadra alabardata.

"Sono soddisfatto della risposta che hanno dato i miei ragazzi alle richieste che sono state fatte loro in preparazione del match - sono le parole dell'allenatore Diego Rota - Sapevamo di avere di fronte una squadra di tutto rispetto, che anche se neo promossa, aveva tutte le caratteristiche per metterci in difficoltà. Così è stato. Siamo stati bravi a gestire le difficoltà con intelligenza e caparbietà per tutto l'incontro. Reputo la partita di oggi un buon punto di partenza, ora è importante concentrarsi sui prossimi incontri, perché il campionato è appena iniziato e di sfide difficili ce ne saranno ancora tante."