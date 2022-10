Triestina-Albinoleffe 0 a 3 | Le pagelle: disastro Unione, pioggia di fischi al Rocco

TRIESTE - L'Unione affonda sotto colpi dell'Albinoleffe. Tre goal incassati, un rigore che Pisseri intuisce e un altro goal annullato per fuorigioco. Dalla Furlan piovono fischi e parte una contestazione che solo l'intervento di Pavanel riesce a stoppare. L'ottava giornata di andata della stagione rossoalabardata non regala punti ai rossoalabardati, che mercoledì sera soono attesi nel derby con il Padova. Nei singoli solo Crimi mostra di avere un po' di gamba, per il resto c'è molto da lavorare.

Pisseri 5

Fa infuriare Pavanel quando preferisce giocare lungo piuttosto che far partire la manovra dal basso. E' proprio da uno di questi errori che l'Albinoleffe innesca una ripartenza dove, sugli sviluppi di un calcio d'angolo e di un suo errore di valutazione, trova il vantaggio. Nel secondo tempo ipnotizza Manconi e tiene a galla l'Unione fino al raddoppio. In occasione del 2 a 0 non ha particolari responsabilità. Sul terzo goal c'è poco da dire.

Ciofani 5.5

Nel primo tempo fa buona guardia e cerca di dare apporto alla manovra offensiva. Ammonito. Al 65' esce per far spazio a Rocchetti.

Di Gennaro 5

Grande intervento in occasione della ripartenza immediatamente precedente allo svantaggio. La manovra palla al piede però è sempre lenta. Nel secondo tempo porta via il pallone dalle mani di Pisseri con l'Albinoleffe che approfitta e realizza il raddoppio. L'arbitro però annulla per fuorigioco. C'è tanto da lavorare.

Sottini 5

Sulla manovra vale lo stesso discorso per Di Gennaro. Lo scriviamo per lui ma vale per tutto il reparto difensivo: tre goal subiti, un rigore parato e una rete annullata per fuorigioco. Questa Triestina deve iniziare a difendere meglio. Altrimenti altro che parte sinistra della classifica.

Sarzi Puttini 5

Esce al 45'. Prestazione non particolarmente brillante.

Sabbione 5

Manconi e Cocco lo mettono più volte in crisi. C'è da lavorare, capitano.

Crimi 5.5

Lotta come un leone a metà campo e si concede qualche incursione in avanti. Esce al 57' per far spazio a Pezzella. Nel disastro collettivo tra i pochi ad aver voglia.

Gori 5

Sembra giocare con il freno a mano bloccato e non dà neanche grande qualità alla manovra. Sul raddoppio dell'Albinoleffe perde completamente di vista Manconi. C'è da lavorare anche qua.

Furlan 5.5

Commette il fallo che Pirrotta da Barcellona Pozzo di Gotto giudica come rigore. Nel secondo tempo si spinge in avanti senza grande convinzione. Deve iniziare ad imparare a giocare con gli altri.

Felici 5

Va a folate. Fino a quando ha campo aperto riesce a creare superiorità numerica. Quando le maglie del gioco si stringono fa più fatica. Esce al 65' per fare spazio a Lombardi. Sul gioco collettivo vedi Furlan.

Ganz 4.5

Fa fatica a leggere le giocate di prima in verticale. Nel primo tempo tenta l'uno-due di esterno (sbagliando) e manda su tutte le furie Pavanel. Si batte ma sembra un po' spaesato. Un attacante che non calcia in porta non farà mai goal. Esce al 77' per Petrelli. Quasi inesistente.

Pezzella 4.5

Entra svogliato. Davanti alla panchina di Pavanel si permette un numero che non gli riesce e manda su tutte le furie il Rocco. Poca verve, davvero.

Adorante 5.5

Almeno lui calcia in porta. Alto, ma ci prova. Voto per la prestazione del collettivo.

Lombardi 5

Poco e male.

Petrelli 5

Chiede un rigore che non sembra esserci.

Rocchetti 5

Nessun impatto sulla partita.