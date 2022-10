Figuraccia Unione, Pavanel: "I fischi sono giusti, dobbiamo lavorare tanto"

TRIESTE - Si è messo tra la squadra e la contestazione della curva Furlan, stufa di prestazioni collettive al limite dell'imbarazzante, e ha chiesto scusa lui a nome di tutti. L'esordio di Massimo Pavanel sulla panchina rossoalabardata disegna una sconfitta che sa di batosta. Primo tempo discreto, dove l'undici ha tenuto il campo bene senza creare mai situazioni pericolose. Il vantaggio bergamasco nasce dal doppio svarione di Pisseri (il lancio sulla punta invece di giocare facile sui piedi e l'uscita a farfalle) e da lì in poi sul Rocco il sole tramonta. La reazione dell'Unione sta solo nel destro di Felici che si spegne di poco a lato. Sullo 0 a 1 l'Albinoleffe si permette anche il lusso di sbagliare un rigore. Un tiro di Adorante e nient'altro. Al sessantesimo è già notte fonda, con gli ospiti che siglano il raddoppio, si vedono annullare un altro goal e, a neanche dieci dalla fine chiudono i conti con il terzo goal.

"Lavorare, ritmo ed intensità"

“Ci prendiamo i fischi ed è giusto così - questo il commento di Pavanel -, abbiamo tenuto il primo tempo, poi siamo spariti. Il terzo goal non è da prendere, vanno rispettate le consegne". Frutto forse anche di un approccio molto personalistico che alcuni giocatori (Felici e Furlan su tutti) mettono in mostra da inizio campionato. "C'è il pensiero di voler risolvere le gare da soli e in questo momento non va bene. La volontà c'è, ma dobbiamo mettere a posto le cose subito, l'attenzione in queste situazioni è troppo importante". Mercoledì arriva il Padova e l'analisi del match di oggi proietta immediatamente le possibili difficoltà che gli alabardati incontreranno. Con un però. "Abbiamo la possibilità di rifarci subito, il cuore e l'anima non devono mancare" ha affermato l'allenatore dei rossoalabardati. Sul fatto che la squadra sembra non essere in grandi condizioni fisiche, Pavanel ha concluso dicendo che "dobbiamo lavorare e dare più ritmo ed intensità".