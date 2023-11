La Triestina domina contro l'Alessandria 3-0, tripletta di Redan

TRIESTE - La Triestina porta a casa la vittoria su Alessandria, con un 3 - 0. Trasferta insidiosa per l'Unione, impegnata al "Moccagatta" di Alessandria contro i padroni di casa rigenerati dalla cura Banchini e reduci da otto punti nelle ultime quattro gare. Unione senza gli infortunati D'Urso e Germano, Tesser si affida ad El Azrak tra le linee in appoggio al tandem Redan-Lescano, in difesa parte Ciofani basso a destra. Alessandria con Foresta a dirigere le operazioni nel settore nevralgico del campo affiancato da Sepe e Mastalli, in attacco fari puntati su Siafa, autentico trascinatore nelle ultime giornate. Padroni di casa con grande agonismo ma Triestina che si fa trovare pronta, iniziando a tessere la propria manovra e trovando il vantaggio al 9' con Redan, lesto sotto porta nell'insaccare un perfetto assist dalla destra di Ciofani, innescato a sua volta da una bellissima palla in profondità di Celeghin.

La squadra di Banchini prova ad abbozzare una reazione prendendo campo, la Triestina gestisce la pressione con ordine e senza far correre particolari rischi a Matosevic. E alla mezz'ora è proprio l'Unione a sfiorare lo 0-2 al termine di un preciso scambio El Azrak-Redan, palla di quest'ultimo per Lescano che controlla appena dentro l'area e cerca l'angolo lontano con un destro rasoterra, Liverani in tuffo salva i suoi. Il copione prosegue anche nell'ultima porzione di primo tempo, grigi con predominio territoriale e Triestina in attesa del varco giusto per ripartire, opportunità che puntualmente arriva al 43' con un lancio profondo di Lescano per Redan, che si fa tutta la metà campo avversaria palla al piede insaccando il raddoppio col mancino sotto le gambe di Liverani.

La doppia zampata di Redan manda gli alabardati al riposo in doppio vantaggio, al termine di un primo tempo approcciato al meglio e giocato in maniera matura e paziente. Prova a ripartire decisa l'Alessandria, in attacco al 2' con uno spunto personale di Gazoul contenuto alla grande in corner da Malomo. La risposta alabardata arriva al 4' con Lescano su azione di palla inattiva, destro secco rasoterra contenuto in presa bassa da Liverani. Al 14' Unione vicina al tris con un destro di Correia messo in angolo da Liverani, portiere di casa che si esalta sul successivo corner murando un tiro a botta sicura di Lescano da pochi passi. I padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi, la Triestina dal canto suo sfiora invece nuovamente la terza rete al 26' con un'incursione di El Azrak contenuta in corner con affanno dalla retroguardia di Banchini.

A 5' dal recupero è Rizzo ad avere in piena area una gran palla di Celeghin da battere al volo col sinistro, colpo potente ma non preciso e sfera che si alza sopra la traversa. Negli ultimi minuti vicino al gol Finotto, con un destro dal limite che trova l'esterno delle rete. Lo 0-3 arriva in ogni caso al 43', Correia recupera a metà campo un pallone in modo magistrale e lancia di prima intenzione Redan che si invola verso l'area, rientra sul mancino e sigla la personale tripletta sentenziando definitivamente il match. Unione solida, vincente e convincente, con Redan assoluto protagonista in zona gol a certificare il largo successo alabardato sul campo dell'Alessandria.

Alessandria 0-3 Triestina

Marcatori: 9' Redan, 43' Redan, 88' Redan

Alessandria (3-5-2): Liverani; Gega (86' Rossi), Rota, Ciancio; Nunzella (86' Anatriello), Mastalli, Foresta (61' Pagliuca), Sepe (46' Pellitteri), Pellegrini; Gazoul, Siafa. A disposizione: Virano, Nichetti, Gentile, Belgiovine, Ronci, Ercolani, Giubilato, Molinaro, Vaughn. Allenatore: Marco Banchini Triestina (4-3-1-2): Matosevic; Ciofani (18' Pavlev), Malomo (65' Moretti), Struna, Anzolin; Celeghin, Correia, Vallocchia (80' Pierobon); El Azrak (80' Rizzo), Redan, Lescano (80' Finotto). A disposizione: Diakite, Agostino, Gündüz, Adorante, Kacinari, Kozlowski, Fofana. Allenatore: Attilio Tesser Arbitro: Mucera (Palermo) 1° Assistente: D'Ascanio (Roma 2) 2° Assistente: Cadirola (Milano) 4° Uomo: Rodigari (Bergamo) Ammoniti: Foresta, Pellegrini (Al), Malomo, Redan (Ts) Recupero: 2' e 5'