Triestina-Fiorenzuola 2 a 1 | Le pagelle: Lescano e Vallocchia regalano tre punti pesanti

TRIESTE - L'undici di Tesser rimane in scia delle grandi e si conferma tra le pretedenti al titolo. Dopo un primo tempo che non regala grandissime emozioni ci pensa Lescano, su assist di Ciofani, a prendere di petto la situazione e a portare la Triestina in vantaggio. Passano una ventina di minuti e il Fiorenzuola trova il pareggio su una colossale dormita della retroguardia rossoalabardata. Al 75' la Triestina si trasforma negli All Blacks e dopo un lungo pressing di Lescano il pallone esce dalla mischia e Vallocchia sigla il definitivo e meritato 2 a 1.

Matosevic 7

Sicuro su Nelli dalla distanza e sulla botta di Stronati. Nel mezzo un intervento poco convinto, ma durante il primo tempo null'altro da segnalare. Nel secondo tempo si supera sulla girata a colpo sicuro di Anelli. Sull'incornata di Bondioli può fare ben poco. Efficace l'uscita alta al 90'.

Germano 6

Qualche buona sgroppata sulla fascia e poco altro. Lascia il campo alla fine della prima frazione di gioco (acciaccato dopo un contrasto nei primi minuti) per far spazio a Ciofani.

Moretti 6.5

Bravo in anticipo su Alberti e in generale sulla marcatura. Fa ottima guardia, anche se, come tutta la retroguardia, in occasione del pareggio degli ospiti si addormenta.

Struna 6.5

Fa a sportellate con Alberti in più di qualche occasione. Cerca spesso la giocata in verticale. Per il resto vedi Moretti.

Anzolin 6

Ogni tanto non si capisce con Vallocchia. Qui pochi cross sono buoni, ma non sortiscono quasi mai un reale pericolo.

Celeghin 6.5

Quando trova l'imbucata verticale va bene, meno quando si fa trovare impreparato negli stop orientati. Il goal di Lescano nasce da una sua invenzione per Ciofani. Dopo il vantaggio ha la palla dal limite dell'area per siglare il raddoppio, ma il tiro è poco angolato. Prestazione buona.

Correia 7.5

Fa girare bene la squadra, ma nel primo tempo commette una ingenuità e un fallo da cartellino giallo che solo il signor Catanzaro non vede. Le lunghe leve fanno sì che riesca a recuperare diversi palloni. A dieci dalla fine regala un numero d'alta scuola sotto la tribuna.

Vallocchia 7

Alcune giocate non gli vengono come sperato e dà la colpa al manto erboso.Nell'economia della partita è fondamentale, perché sa spezzare il gioco avversario e fornire soluzioni sia ai compagni di reparto che agli attaccanti. Sulla giocata rugbistica di Lescano è l'unico a crederci e spara il sinistro che regala il nuovo vantaggio all'Unione. Mezzo voto in più per il goal, mezzo voto in meno per il giallo.

D'Urso 5.5

La sua partita dura poco più di 20 minuti per infortunio muscolare. Fino a quel momento non particolarmente brillante. Al suo posto El Azrak

Adorante 6

Dopo 8 minuti va vicino al goal con una bella girata di testa su cross da destra di Germano. Ritarda colpevolmente l'assist per El Azrak lanciato verso la porta.

Lescano 7.5

Il primo squillo è una bella conclusione dai venticinque metri che il centravanti argentino non angola, facilitando così la risposta di Sorzi. Due minuti dopo ci prova col sinistro, ma il piattone in area è debole. Al terzo tentativo la butta dentro di petto. Al 53' spara il destro da dentro l'area con la sfera che finisce di poco a lato. Pecca di egoismo a dieci dalla fine quando calcia invece di servire Redan, tutto solo al centro.

El Azrak 6.5

Si muove e cerca di dare una scossa al reparto offensivo dopo l'uscita di D'Urso. Disputa una buona gara.

Ciofani 6.5

Assist man per Lescano.

Redan 6

SI sbatte, ma non lascia il segno.

Pierobon 6.5

Qualche sgroppata e molta qualità nel palleggio.

Rizzo sv

Scampoli di gara