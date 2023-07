Colpo di mercato della Triestina, è fatta per bomber Lescano

Il bomber Facundo Lescano è della Triestina. L'attaccante argentino ha firmato un accordo che lo lega ai colori rossoalabardati per la prossima stagione, con obbligo di riscatto "per ulteriori due stagioni". Ventisei anni, il centravanti ex Pescara in riva all'Adriatico l'anno scorso ha messo a segno ben 20 reti (19 in campionato e una nei playoff). Formatosi calcisticamente nei settori giovanili di Genoa e Torino (esordio in serie A) ha maturato esperienze in Lega Pro con le maglie di Siena, Sicula Leonzio e Potenza, oltre a quelle del Pescara. Nel 2018-2019 ha giocato nella seconda divisione olandese. Cinquancinque le reti messe a segno negli ultimi quattro campionati, un bottino di tutto rispetto.