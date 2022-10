Triestina-Padova 0 a 2 | Le pagelle: reazione senza risultato, al Rocco passa il Padova

TRIESTE - Il derby con il Padova dice due cose. La Triestina ha reagito sul piano dell'atteggiamento, della voglia e di alcuni momenti della manovra offensiva, ma soccombe per la seconda volta in tre giorni tre le mura amiche. La squadra di Pavanel gioca bene fino al goal del vantaggio patavino, ha un shock sull'uscita di Crimi, si riprende ma subisce il raddoppio a poco più di dieci minuti dalla fine. In tutto questo le occasioni sul piede di Ganz e due legni di Sottini e Pezzella.

Pisseri 5.5

Sul goal non ha grandi responsabilità. Sul secondo goal neanche. Per il resto non viene quasi mai impegnato.

Ciofani 6

Fa buona guardia a destra. Al 79' prova il destro da fuori ma il tiro viene deviato in calcio d'angolo. Discreta la catena con Furlan. Bisogna lavorare.

Di Gennaro 5.5

Di testa sempre bene e sull'uomo è preciso fino a un quarto d'ora dalla fine quando commette almeno due errori (di cui uno decisivo, sul raddoppio degli ospiti). Deve giocare con un compagno di reparto che lo guidi.

Sottini 6

Tiene bene la linea con Di Gennaro per buona parte della gara. Ammonito, prende anche un palo al 63' su corner di Pezzella.

Gori 5

In fase difensiva fa quello che può e cerca di dare una mano. Nell'impostazione del gioco fa parecchia fatica. Esce a un quarto d'ora dalla fine.

Sarzi Puttini 6

Gioca discretamente bene sulla sinistra. Esce per Rocchetti.

Pezzella 6

Croce e delizia. Funziona da collegamento molto spesso. Al 52' fa un grande numero in area ma Donnarumma gli dice di no. Ogni tanto si innamora del pallone. Al 64' il suo destro dal limite è alto perché arriva stanco. Prende una traversa direttamente da calcio d'angolo. La punizione all'84' va calciata verso la porta. Altalenante, deve capire che può fare bene, ma con umiltà.

Crimi 6

Ammonito, esce per serio infortunio. Dopo la sua uscita la squadra ha subito una sorta di shock. Buona guarigione.

Felici 6

Al 49' si mette in mostra con un bel destro a giro sul quale si allunga Donnarumma. Mette sempre in appresione la retroguardia patavina con le sue folate. Ogni tanto si dimentica del pallone ma è uno dei migliori per impegno e carattere.

Furlan 6

Fa una gara in cui non si vede tantissimo, ma è una prestazione fatta di sacrificio e qualche sgroppata. Forse è giusto che prima impari questo, e poi il resto verrà.

Adorante 5.5

Il voto è insufficiente ma di poco. Va salvato l'impegno con cui va su ogni pallone. Gli manca ancora la furbizia per far salire la squadra, prendendo fallo, nel momento di difficoltà. Ma si farà.

Lovisa 5.5

Al 54' spara il sinistro dal limite ma il tiro esce di poco. Partita di contenimento ma si vede che ha bisogno ancora di fare molta esperienza.

Minesso 5.5

Spara alto una buona occasione. Peccato.