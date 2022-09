Triestina-Pro Vercelli 1 a 1 | Le pagelle: Pisseri e Di Gennaro tengono a galla l'Unione

TRIESTE - La Triestina non sa vincere, deve ringraziare Pisseri di aver parato tutto e Di Gennaro per aver pareggiato i conti ad un minuto dal termine. La quinta giornata di campionato si chiude con il terzo pareggio di fila per la squadra di Bonatti che paga la maggiore incisività dei piemontesi e una mira scadente sotto porta. Bene chi è subentrato, maluccio a metà campo, come pure una difesa che balla troppo. Davanti Ganz ha due occasioni ma non le sfrutta al meglio. Ancora così così Minesso.

Pisseri 7

Nel primo tempo è decisamente il migliore in campo dei rossoalabardati con due interventi miracolosi che tengono a galla l'undici di mister Bonatti. Nella prima frazione è poco deciso su una uscita dove non si intende con Di Gennaro che preferisce spazzare in fallo laterale. Nel secondo tempo si supera su Arrighini altre due volte ma alla fine non può nulla sulla girata di Della Morte.

Ghislandi 6

E' diligente nella fase difensiva e ogni tanto riesce anche a spingere. Grande salvataggio sulla linea di porta nella doppia occasione per i piemontesi.

Sabbione 5.5

La manovra deve essere più rapida, perde troppo tempo a rimpallarsi la sfera con Di Gennaro (anche perché dal centrocampo non si mettono quasi mai nella posizione giusta per ricevere il pallone e giocare in verticale).

Di Gennaro 6.5

Il giallo con cui il signor Cerchi da Carbonia lo ammonisce è forse troppo severo. Non ci sono grandi sbavature in fase difensiva ed ha il grande merito di pareggiare i conti a un minuto dal termine.

Ciofani 6

Tenta di spingere ma soffre un po' Vergara. Sufficienza risicata.

Gori 5.5

Viene giustamente ammonito per un fallo su una ripartenza bianconera. Nella manovra è lento e poco incisivo. Sostituito.

Pezzella 5.5

Nelle giocate di prima in verticale a volte è un po' scolastico e non sembra avere la giusta convinzione. Altre volte il lancio è impreciso. La trama di collegamento è positiva, ma quando tenta la giocata fa un po' di fatica. Bene sul calcio piazzato che porta al pareggio, ma gli altri sono quasi sempre corti. Da rivedere.

Furlan 6

Tanta corsa, alcuni buoni traversoni dal fondo. Nelle transizioni si esprime bene ma questa squadra non può permettersi di giocare solo di rimessa e lui non è il giocatore che cambia le partite da solo.

Paganini 5

Poco, davvero troppo poco per un giocatore del suo calibro. Sul traversone di Furlan non crede all'errore della difesa piemontese. Pochi minuti dopo si mangia un goal già fatto da un metro dalla linea di porta. Forse il peggiore degli alabardati.

Minesso 5

Davanti si vede poco anche perché viene servito sempre male. Si sveglia con qualche verticalizzazione negli ultimi dieci minuti. Va difeso ma c'è bisogno di non farlo diventare un caso e in questo va aiutato dal centrocampo e dall'allenatore. Sicuri che giocare vicino a Ganz in attacco sia il ruolo che più lo esalta?

Ganz 6

Due buonissime occasioni dove la conclusione non è bene indirizzata con l'ex Valentini che gli nega la gioia del goal.