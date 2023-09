Triestina-Trento 0 a 1 | Le pagelle: Unione senza brio, gli alabardati "steccano" l'esordio

TRIESTE - Una Triestina apparsa stanca già dopo un tempo e in dieci dal 7' della ripresa per l'espulsione di Pierobon "stecca" la prima davanti al Rocco e ridimensiona da subito le sue ambizioni. Il goal di Sangalli spegne l'entusiasmo delle migliaia di tifosi accorsi per salutare l'esordio della squadra di Tesser. Male le prestazioni di Lescano e Correia, sufficienti Malomo, Struna, Ciofani e Germano.

Matosevic 6

Nei primi 45 minuti smanaccia due volte nella stessa azione, per il resto è noia. Bravo al 63' in uscita alta. Sul siluro di Sangalli non può nulla. Bravo e fortunato sul sinistro di Pasquato al 75'.

Malomo 6

La coppia con Struna funziona senza apparenti criticità. Esce a venti dalla fine per far spazio a Moretti. Prestazione sufficiente.

Anzolin 5

Dopo due minuti di gioco serve un assist al bacio per Lescano, ma l'arbitro giudica irregolare la posizione del centravanti alabardato. L'accelerazione a metà primo tempo è modello Theo Hernandez, poi inizia il calo. Ad inizio secondo tempo soffre gli sprint di Anastasia. La respinta in occasione del goal di Sangalli è sbagliata, perché se quel pallone lo si vuole calciare con il sinistro bisogna chiamarsi almeno Mariolino Corso, altrimenti si impatta sulla sfera con il destro. Le basi, per giocare in serie C.

Struna 6

Guida bene la difesa. Alcuni piattoni sono un po' alla viva il parroco. Alla fine della prima frazione la sua girata viene ribattuta dalla difesa. Nel secondo tempo chiede alle punte di proporsi e venire a prendere il pallone sulla trequarti.

El Azrak 5.5

E' oggetto tra il misterioso e l'efficace. Nel gioco corto è quasi sempre preciso, non ha invece l'assist per le punte. Male i calci piazzati e non segue gli sviluppi di gioco (vedi azione di Redan nel primo tempo). Ha bisogno di crescere e di giocare un po' più vicino agli attaccanti. Esce per Celeghin al 52'. Da rivedere con più calma.

Redan 6

Lo scatto con cui brucia Garcia Tena è da mondiali di atletica, peccato che i suoi colleghi di reparto non credano alle sue potenzialità atletiche. E' particolarmente altruista nel cercare Lescano, ma ogni tanto farebbe bene a calciare in porta. Va limato il controllo orientato. L'impegno non basta, ma la sufficienza se la conquista con il primo tempo.

Lescano 5

Ha un unico sussulto dopo due minuti, ma la posizione viene giudicata irregolare. Nel secondo tempo si lamenta con Anzolin per un pallone troppo lento ed alto, ma il movimento senza palla pecca quasi sempre di poca convinzione. Al 68' ha una buona occasione di testa ma non riesce a schiacciare il pallone in rete. A due minuti dalla fine ci si mette anche la zolla dei Maneskin. "Pegola", si direbbe in dialetto.

Ciofani 6

Attys lo brucia in due metri e per poco non crea il pericolo in area rossoalabardata. Gioca spesso in verticale su Redan, ma in realtà i passaggi hanno la velocità di proiettili (e non sempre così precisi, anzi). Nel secondo tempo qualche imprecisione di troppo.

Germano 6

Tra i più in palla nel primo tempo, nel ruolo di interno di centrocampo, cerca anche qualche spunto. Si muove discretamente bene.

Correia 5

Parte bene, il pubblico si esalta in occasione di un paio di eleganti giocate. Poi però non cambia quasi mai ritmo e anche le verticalizzazioni sulle punte sono lente ed imprecise. A qualche minuto dalla fine del primo tempo rischia il patatrac. Sempre un tocco in più, mai uno strappo. Anche lui da rivedere, perché non può avere autonomia solo per mezz'ora. Unico lampo sta nel costringere Di Cosmo al secondo giallo.

Pierobon 4

Costringe Ruggero al giallo. Viene servito poco dai compagni ed è un peccato, perché avrebbe qualità per saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Poi si fa buttar fuori per il secondo giallo e lascia la squadra in 10. Esordio da dimenticare.

Celeghin 5.5

Entra dopo dieci minuti del secondo tempo. Rischia di regalare il secondo goal al Trento, poi si rifà con un bel recupero. Non entra benissimo.

Pavlev 5.5

Un paio di accelerazioni e poco altro.

Moretti 5.5

Tenta la fortuna dalla distanza ma tira in porta senza grande convinzione.

Kacinari sv

Scampoli di gioco.