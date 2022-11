Tristina-Renate 1 a 1 | Le pagelle: L'Unione ferma la capolista, ma quanto rammarico

TRIESTE - Il pareggio contro la capolista Renate mette in mostra la più bella Triestina della stagione ma con una ripresa troppo rinunciataria. Segna Paganini l'1 a 0, con Ganz e Pezzella che si mangiano due goal già fatti. Per i lombardi risponde Maistrello. Prossima partita contro il Vicenza.

Pisseri 6

Nel primo tempo è immobile sul tiro di Sgarbi che finisce di poco a lato. Ad inizio secondo tempo viene ammonito per perdita di tempo. All'84' commette un errore con le mani che per poco non porta al raddoppio lombardo. Al 89' para bene su Ermacora.

Ciofani 6.5

Nel primo tempo spinge a sufficienza anche se a volte potrebbe osare un po' di più. La sua esperienza serve come il pane.

Rocchi 6

Tutto sommato fa buona guardia e non sfigura, anche se anche lui, come Di Gennaro, spesso mette in difficoltà i centrocampisti con passaggi molto difficili.

Di Gennaro 6

Ha il vizio di consegnare il pallone ai centrocampisti quando sono posizionati male con il corpo, obbligandoli spesso a rispondere a muro.

Sarzi Puttini 5

Viene ammonito a fine primo tempo. Alcune giocate sono imbarazzanti. Esce al 71' per Sabbione.

Paganini 7

Approfitta al meglio dell'ennesimo errore di Simonetti e scarica un destro angolato che batte Drago. Tra i migliori in campo.

Gori 6.5

Nel primo tempo lotta in mezzo al campo e non disdegna di spingersi in avanti. Bravo a far ammonire Baldassin. Prende un palo dalla distanza. Al 60' si fa ammonire. Dà l'anima.

Pezzella 6

Solita croce e delizia. Sbaglia un goal già fatto nei primi minuti perché decide di "scavare" invece di usare il piattone. Aal 21' spara un bel destro che viene ribattuto dalla difesa, mentre subito dopo la rete di Paganini preferisce la soluzione personale al posto di servire Ganz, tutto solo e meglio posizionato. Esce a venti dalla fine per Ghislandi. Sufficienza perché questa squadra non può fare a meno della sua presenza a centrocampo.

Furlan 5.5

La fase difensiva è molto buona, quando invece deve attaccare a volte si perde. Tecnicamente sbaglia troppo. Esce a venti dalla fine per Petrelli.

Ganz 5.5

Sull'occasione di Pezzella sbaglia un goal già fatto davanti alla porta sparando su Anghileri. Esce al 56' per Minesso.

Felici 7

Trovategli un preparatore tecnico come Dio comanda e non lo prende più nessuno. Al 13' il esplode il destro che colpisce la traversa e finisce sulla linea. Deve imparare a gestire le occasioni e a dosare le energie. Il migliore dei rossoalabardati.

Minesso 5

Dispiace veramente tanto ma sembra l'ombra di se stesso. L'unico pallone che gioca bene è un assist in profondità per Petrelli che però non raggiunge il pallone.

Sabbione 6

Entra al posto di Sarzi Puttini per dare solidità al centrocampo. Tranne una giocata di prima alla viva il parroco, non sfigura.

Petrelli 4.5

Fa arrabbiare Pavanel quando dopo la giocata si ferma e non prosegue nella corsa. Sembra non avere gamba. A un minuto dalla fine decide di esibirsi in una giocata da circo invece di tirare in porta. Un po' di umiltà e di lavoro.

Ghislandi 5.5

Morachioli è cliente tosto e fa di tutto per limitarlo, fino al cartellino giallo.