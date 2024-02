Veronica Toniolo stacca il pass per Parigi, prima judoka Fvg di sempre

La triestina Veronica Toniolo andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024: è la prima volta nella storia del judo regionale. Veronica Toniolo è la prima judoka di sempre in regione a conquistare un pass per le Olimpiadi e dunque a Parigi 2024 rappresenterà la nazionale italiana nella categoria dei 57 kg femminili. A comunicarlo è

stata la Direzione Tecnica della Nazionale di judo attraverso il sito FIJLKAM. Il percorso di qualificazione non è ancora concluso ma la triestina, così come Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Manuel Lombardo, Alice Bellandi e Christian Parlati, sono praticamente sicuri e la nazionale italiana ha deciso di puntare su di loro, anche nel caso in cui altri azzurri dovessero superarli nella World Olympic List.

Veronica Toniolo, appena 20 anni, si presenta in nona posizione nella classifica mondiale e viene da un periodo straordinario sui tatami internazionale. Campionessa del mondo juniores in carica, Veronica Toniolo è stata anche candidata dalla IJF (International Judo Federation) nella sezione “Rising Star” in occasione degli IJF Awards 2023.