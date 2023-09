"Refoli" di Bora all'ombra di San Giusto, ecco la via dedicata al vento più amato dai triestini

Su per il colle di San Giusto, appena più in alto dell’arco di Riccardo e dietro alla chiesa di Santa Maria Maggiore, troviamo due strette vie dai nomi peculiari. Via della Bora è infatti una via imprescindibile per una città come Trieste. Seppure un po’ nascosta può valere la pena passarci, per verificare se il nome regga la prova dei fatti, soprattutto nei giorni di vento. Proprio accanto c’è invece Via dei Colombi che nasconde un simpatico aneddoto