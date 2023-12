Un viale lungo un secolo, la fiera di San Nicolò tra frittelle, memorie e bonbon

Ufficialmente è arrivato oggi San Nicolò, ma la fiera popola già da cinque giorni viale XX Settembre. Le bancarelle continueranno a portare allegria fino a questo venerdì. Come tutte le migliori tradizioni anche la fiera di San Nicolò cambia, ma resta in parte la stessa. 100 anni di storia e ricordi che rendono questo appuntamento imprescindibile per sentire l'aria di Natale in città.