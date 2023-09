Luca Giustolisi: un campione di pallanuoto diventato psicologo dello sport

Una vita dedicata alla pallanuoto, e non solo, quella di Luca Giustolisi. Dopo gli inizi a Trieste, ha raggiunto i risultati che qualsiasi atleta sogna, sia con la nazionale italiana sia con i club con cui ha giocato. Non ha poi abbandonato lo sport, continuando come allenatore, dirigente e anche commentatore. Dopo aver concluso la sua carriera, si è dedicato allo studio della psicologia e, in particolare, alla psicologia dello sport, riconoscendo l'importanza che la disciplina può avere nell'aiutare gli atleti durante e dopo la carriera