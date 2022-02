La manifestazione per la pace in Ucraina si divide (VIDEO)

Contrasti all'interno della manifestazione per la pace in largo Barriera. Presenti diversi sindacati e associazioni di sinistra, oltre a una numerosa rappresentanza di cittadini ucraini a Trieste, che non hanno apprezzato alcuni riferimenti dei relatori al “nazionalismo ucraino” e ai moti rivoluzionari di Kiev nel 2014. La manifestazione si è così divisa e parte della "fazione Ucraina" ha continuato a manifestare al lato opposto della piazza. Una ragazza ucraina, visibilmente emozionata, ha preso la parola e ha spiegato i motivi del dissenso: "L'Ucraina esiste da trent'anni. Siamo un popolo libero e nel 2014 non abbiamo chiesto l'aiuto di nessuno". Nel VIDEO l'intervento integrale. Notizia in aggiornamento.