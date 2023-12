La magia del Natale riaccende Portopiccolo

Per ben dieci pomeriggi nel corso di dicembre e uno a gennaio, giocolieri, animatori, musicisti e cocchieri hanno trasformato Portopiccolo in un "borgo da favola". Un’offerta ideale per le famiglie: con un’attività principale nella piazza centrale del borgo, il truccabimbi nella zona posteriore e una carrozza che fa su e giù ce n’è davvero per tutti i gusti. Le proposte cambiano in parte di giornata in giornata vedendo la partecipazione di ospiti diversi. Un’iniziativa dunque nuova, ma di successo, che mette in buona luce la nuova gestione del borgo.

L'ultimo appuntamento del ciclo di eventi sarà sabato 6 gennaio. Nella stessa giornata Portopiccolo sarà la finish line della Corsa della Bora e accoglierà oltre 2mila atleti da oltre 40 nazioni. Al Bora Village, che sarà allestito per l'occasione, saranno premiati gli atleti che gareggeranno su otto distanze lungo il Carso italiano e sloveno.