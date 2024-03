Riscoprire Trieste attraverso i murales, ecco la mappa delle opere in città

Dai palazzi dei vari rioni cittadini, ai parchi, fino ad entrare nei cortili delle scuole. Artisti triestini e non da anni colorano le varie parti della città riqualificandole attraverso l'arte dei murales. Alcuni murales sono già storici, come quello di Guarino del 1991 proprio nel centro di Trieste, molti invece sono nati negli ultimi anni. Il merito va sia ad artisti singoli, che al progetto Chromopolis che fa parte delle inziative del PAG - Progetto Area Giovani del Comune di Trieste che lo sostiene. Spesso vengono coinvolti anche gli sudenti della Scuola Edile di Trieste Edilmaster e l'associazione Melart. Il video cerca di raccogliere i murales più grandi accessibili a tutti a Trieste e dintorni. Alcuni sono visibili anche fuori città, come per esempio la ragazza che porta in braccio il tanto amato tram di Alessandra Carloni vicino all'obelisco di Opicina.

Rimaniamo a disposizione per eventuali attribuzioni a murales non menzionate nel video.