Tutti i benefici e le proprietà del riso rosso

Il riso grazie alle sue innumerevoli proprietà risulta essere un alimento molto utile all’organismo, soprattutto per l'elevata digeribilità e la capacità di regolare la flora intestinale.

Il riso rosso: le proprietà

Un alimento leggero, disintossicante e grande alleato per problemi di diverso tipo. Oggi, in particolare, vi parliamo del riso rosso, una varietà di cereale molto diffusa in Thailandia, Indonesia e in molti paesi orientali, ricavato per fermentazione del comune riso ad opera di un particolare microrganismo chiamato "lievito rosso" (Genere Monascus e specie purpureus). Proprio durante la fermentazione il riso acquisisce le monacoline, sostanze che, oltre a conferirgli il tipico colore rosso, hanno la capacità di abbassare i livelli di colesterolo e regolare perciò la circolazione del sangue.

L’efficacia del riso rosso fermentato che abbassa i grassi nel sangue, in particolare il colesterolo, è dovuto ai residui metabolici lasciati dal lievito rosso; non si tratta perciò di una proprietà fitoterapica del cereale stesso. Più nello specifico, il lievito M. pupureus, nutrendosi, rilascia questi composti chiamati monacoline che somigliano per struttura alle ben note statine (i farmaci ipocolesterolemizzanti).

I benefici del riso rosso

Le preziose proprietà di questo alimento sono innumerevoli. Il riso rosso integrale è una varietà poco conosciuta, ma molto nutriente. Tra i suoi benefici ricordiamo che:

è ricco di fibre;

regola i livelli di zucchero nel sangue;

è un ottimo antiossidante;

contiene vitamina B6 e sali minerali come il ferro, il magnesio e lo zinco;

come già accennato, riduce i livelli del colesterolo e dei trigliceridi.

Il riso rosso integrale è un alimento molto saziante, vanta importanti proprietà sgonfia pancia, perché facilita il processo digestivo. Inoltre, facilita l’eliminazione delle tossine.