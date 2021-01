Il trend delle diete sostenibili per preservare l'ambiente e la salute

Grazie al contributo di Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) che con la sua analisi dettagliata e multidisciplinare ha delineato specifiche linee di studio su argomenti particolarmente rilevanti, oggi vogliamo soffermarci su uno dei trend del momento: le diete sostenibili.

Alimentazione e sostenibilità sono ormai due temi che vanno di pari passo: il termine sostenibilità è infatti la moda del momento, forse perché siamo più attenti all'ambiente in cui viviamo ma anche alla nostra salute. Il consumatore risulta essere sempre più attento alle tematiche della sostenibilità e chiede alle imprese del settore alimentare una maggiore responsabilità nei confronti della tutela dell’ambiente e della qualità dei prodotti.

Consumatori responsabili

Le motivazioni che spingono i consumatori ad avere un atteggiamento responsabile sono molteplici: l’impatto ambientale dei prodotti alimentari è sicuramente un fattore decisivo e, nello specifico, elementi quali, ad esempio, l’inquinamento derivante dagli impianti di produzione, la quantità dell’energia utilizzata nella produzione, la preferenza di materiali riciclati o che impiegano risorse rinnovabili amplificano questo tipo di attenzione. Inoltre, i consumatori vogliono essere resi sempre più partecipi del processo con cui si crea il prodotto alimentare e non più semplicemente spettatori passivi.

Naturalità dei prodotti

Oggi per soddisfare la domanda dei consumatori la parola d'ordine è genuinità. La richiesta di genuinità è infatti ampia e con il passare del tempo si riscontra una tendenza sempre più persistente a riscoprire la natura e i prodotti naturali. La tendenza alla naturalità è da tradurre nell’accezione di semplicità, da intendersi come riduzione al minimo degli interventi e delle manipolazioni nelle varie fasi della filiera agricola, ovvero come un uso non eccessivamente invasivo della tecnologia e un’attenzione prestata alla sostenibilità dei modelli agricoli.

L’agricoltura biologica promuove la biodiversità ambientale, riduce al minimo l’utilizzo di prodotti di sintesi nelle varie fasi della produzione, trasformazione e stoccaggio, ed esclude l’impiego di organismi geneticamente modificati.

Alimentazione e salute

Ma il trend delle diete e più in genere dell'alimentazione sostenibile riguarda anche la preoccupazione per la salute in campo alimentare. Essendo ormai ampiamente riconosciuto come sia possibile ridurre il rischio di malattie e preservare la salute adottando una dieta e uno stile di vita corretti, il concetto di alimentazione oggi non appare legato esclusivamente a quello di nutrimento, ma in modo più ampio al miglioramento del complessivo benessere delle persone.