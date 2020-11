"Farmer & artist 2020": il festival del Carso si trasferisce online con incontri a tema

Parte la rassegna ‘Farmer & Artist’, organizzata dall’agenzia per lo sviluppo locale Gal Carso – Las Kras: un ciclo di incontri, presentazioni e talk - show sul territorio carsico, che avrà luogo dal 23 novembre al 17 dicembre. Conversazioni che daranno voce a scrittori e agricoltori che lavorano tra Carso e Istria in diretta streaming dall’Antico Caffè San Marco, da più di un secolo uno degli snodi della vita di questo territorio. Tutti gli appuntamenti verranno trasmessi in diretta su Facebook, YouTube e sito internet di Trieste.green.

"Mai come ora è importante congiungerci alle cose semplici: un bicchiere di vino delle nostre terre, un boccone di cibo sano, l’ascolto delle nostre storie: cogliamo l’attimo". Dichiarano gli organizzatori, che anche quest'anno hanno deciso di portare avanti l'iniziativa anche senza i consueti incontri in presenza fatti di degustazioni e convivialità.

Il programma completo della manifestazione

Lunedì 23 novembre, h 18.00

Presentazione del libro “La città rurale. Paesaggi in un continuo divenire”.

Questo talk show apre ‘Farmer & Artist’, una rassegna di eventi dedicati ad agricoltura & cultura tra Carso, Istria e Trieste. Il simbolo della rassegna è la volpe della fiaba che è finalmente riuscita a prendere il grappolo d’uva. Come lei, cogli l’attimo e rallegrati delle cose semplici: un bicchiere di vino delle nostre terre e un boccone di cibo sano per ascoltare il racconto delle nostre storie.

Parleranno l’autore Andrea Pincin e l’agronomo Aleš Pernarčič, moderati da Enrico Maria Milič, antropologo. Il saggio di Pincin, pubblicato da Asterios Editore analizza la contemporanea “cultura dell'incolto”, che si è imposta come modello dominante dal dopoguerra e che oggi mostra i suoi risvolti ed influenza significativamente l'assetto territoriale, il ciclo idrologico, la stabilità dei versanti, il rischio incendi e la vegetazione, quindi i livelli di biodiversità. Il monitoraggio costante del territorio può essere mantenuto solamente se sono presenti sul territorio attività agro-silvo-pastorali floride e vivaci, i cui conduttori hanno il triplice ruolo di produttori, gestori dei paesaggi e di "sentinelle".

Aleš Pernarčič è agronomo e apicoltore. È responsabile tecnico del GAL Carso – LAS Kras e, da anni, si occupa di strategie di sviluppo del territorio carsolino.

Enrico Maria Milič è specializzato in storytelling del territorio e media digitali. È co-fondatore di Studenti.it e Bora.La e, da anni, consulente per il GAL Carso – LAS Kras.

Giovedì 26 novembre, h 18.00

Talk show: “CARSO, ROCCIA INDOMABILE”

Questo talk show è dedicato alla ‘roccia indomabile’ del Carso. La pietra rende unici i prodotti degli agricoltori del Carso. Rende il loro lavoro difficile ed eroico. Li rende, generazioni per generazioni, con la fronte larga, testardi. Non mollano.

Saranno presenti al San Marco e su internet i seguenti agricoltori a parlare di loro stessi, dei loro prodotti, del territorio:

- Damijan Milič, Repen, vignaiolo

- Andrej Skerlj (Bajta), Sales, vignaiolo e produttore di salumi

- Benjamin Zidarich, Prepotto, vignaiolo

Gli ospiti verranno introdotti da Robi Jakomin di Onav. Verranno moderati e stimolati dallo scrittore e sommelier Matteo Bellotto, in collaborazione con la sommelier Silvia Piuca. Matteo Bellotto è autore della raccolta ‘Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia (edizioni Biblioteca dell’Immagine) e dell’omonima pagina Facebook. Nato a Gemona del Friuli, vive a Udine. Ha studiato Filosofia, lavorando per molti anni in bar e osterie in Italia, Trieste compresa e all’estero. Ha raccolto continuamente storie e testimonianze che non ha voluto fossero perdute. Tra gli altri, collabora con il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo ed il Consorzio delle Doc Fvg.

Lunedì 30 novembre, h 18.00

Talk show: «UNA COSA È SANTA: IL SEMPLICE E IL GENUINO»

Questo talk show sarà ispirato dal verso di Kosovel: «una cosa è santa: il semplice e il genuino»: gli agricoltori ospiti lavorano in maniera artigianale ancora con le proprie mani, nella tradizione dei loro antenati.

Saranno presenti i seguenti agricoltori a parlare di loro stessi, dei loro prodotti, del territorio:

- Sandi Škerk, Prepotto, dei suoi vini

- Matej Skerlj, Sales, dei suoi vini

- Silvan Ferfolja, del suo miele

- Erika Šuc, dei suoi formaggi

- Stanko Milič, Sgonico, dei suoi vini

Gli ospiti verranno introdotti da Robi Jakomin di Onav. Verranno moderati e stimolati dallo scrittore e sommelier Matteo Bellotto, in collaborazione con la sommelier Silvia Piuca.

Giovedì 3 dicembre, h 18.00

Presentazione del libro “Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia” con l’autore Matteo Bellotto, in collaborazione con Elena Cobez. Introduzione a cura di Enrico Maria Milič.

Lunedì 7 dicembre, h 18.00

Talk show: SELVATICO E SOSTENIBILE

Questo talk show è dedicato al tema del “selvatico e sostenibile”: gli agricoltori ospiti lavorano con approcci ecologici nel rispetto di un territorio ricco di fauna e flora.

Saranno presenti i seguenti agricoltori a parlare di loro stessi, dei loro prodotti, del territorio:

- Gregor Budin, Sales, dei suoi vini

- Igor Grgič, Padriciano, dei suoi vini

- Martin Merlak, Dolina, dei suoi vini e il suo olio

- Ludvik Zobec, Bagnoli, del suo salmone bio

Introduzione a cura di Eugenia Fenzi, Antico Caffè San Marco. Verranno moderati e stimolati dallo scrittore e sommelier Matteo Bellotto, in collaborazione con la sommelier Silvia Piuca.

Giovedì 10 dicembre, h 18.00

Talk show: LE DONNE DEL CARSO

Saranno presenti le seguenti agricoltrici a parlare di loro stesse, dei loro prodotti, del territorio:

- Katrin Štoka (Klin Vina), Contovello, dei suoi vini

- Noris Vesnaver (Colja), Samatorza, dei suoi vini

- Sara Devetak, San Michele del Carso, dei suoi salumi e confetture

Verranno moderate e stimolate da:

Giovanni Marzini, direttore di IES Magazine

Laura Carlini Fanfogna, direttrice dei Musei del Comune di Trieste

Stefania Boccabianca, consulente marketing di IES Magazine

conclusioni di Federico Prandi, editore di IES Magazine e del presidente del GAL Carso, David Pizziga

Questo talk show, guidato da IES Magazine, sarà dedicato alle donne del Carso: da sempre sono l’architrave della casa carsica ma oggi iniziano a essere autrici protagoniste anche dei prodotti agricoli.

Lunedì 14 dicembre, h 18.00

Talk show: PORTA D'INCONTRO

Questo talk show è dedicato al tema della “porta d’incontro”: gli agricoltori presenti sono persone che fanno dell’ospitalità e dell’umanità il loro tratto distintivo. Sono protagonisti di un territorio aperto al mondo.

Saranno presenti i seguenti agricoltori a parlare di loro stessi, dei loro prodotti, del territorio:

- Sharon Ostrouska, Sagrado, dei suoi vini

- Cristina Urizio (Vigna sul Mar), Muggia, dei suoi vini

- Andrej Štoka (Antonič), Ceroglie, del suo formaggio pecorino

- Bruno Lenardon, Pisciolon, dei suoi vini e il suo olio

Gli ospiti verranno introdotti da Robi Jakomin di Onav. Verranno moderati e stimolati dallo scrittore e sommelier Matteo Bellotto, in collaborazione con la sommelier Silvia Piuca.

Giovedì 17 dicembre, h 18.00

Talk show: TERRA È LIBERTÀ

Questo talk show è dedicato al tema della “libertà”: gli agricoltori presenti sono appassionati del proprio territorio e pronti a prendersene cura, a godere della sua natura, in pace, senza padroni.

Saranno presenti i seguenti agricoltori a parlare di loro stessi, dei loro prodotti, del territorio:

- Dimitri Cacovich, Longera, dei suoi vini

- Rado Kocjančič, Dolina, dei suoi vini e il suo olio

- Tanja Stefani (Zahar), dei suoi vini

- Dario Zidarič, Prepotto, del suo formaggio

Gli ospiti verranno introdotti da Robi Jakomin di Onav. Verranno moderati e stimolati dallo scrittore e sommelier Matteo Bellotto, in collaborazione con la sommelier Silvia Piuca.

Temporary shop dei vini prodotti tra il Carso e l’Istria

Fino al 31 dicembre, l’Antico Caffè San Marco, avrà in vendita le bottiglie dei nostri produttori locali.

