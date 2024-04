Katia Follesa e Angelo Pisani al Rossetti con "Ti posso spiegare"

TRIESTE - Angelo Pisani e Katia Follesa portano al Rossetti uno spettacolo tutto da ridere sul matrimonio lunedì il 15 aprile. Follesa e Pisani sono comici molto seguiti che fanno coppia anche nella vita, e che hanno conquistato grande popolarità proprio ironizzando sui diversi punti di vista che uomini e donne, mariti e mogli, fidanzati e fidanzate hanno sulle questioni del quotidiano. Anche in questo nuovo spettacolo intitolato “Ti posso spiegare!” i due parlano della vita assieme, ma questa volta, ai veri e propri duelli verbali si alterneranno e sostituiranno degli sketch comici.

Al centro della questione un nodo fondamentale: alla fine questo matrimonio si farà o no? Per rispondere alla domanda occorre tornare indietro al momento della proposta e da lì ripartire affrontando, in chiave comica, la questione spinosa dell’organizzazione del matrimonio con tutte le difficoltà e le tensioni che comporta. Pisani e Follesa portano il pubblico in casa loro per dare prova di come sono diverse le dinamiche uomo-donna alle prese con l’organizzazione di un matrimonio. Dove ci si sposerà? Quando? Come ci si vestirà? Chi sarà invitato? E il viaggio di nozze dove si farà? Inutile dire che non saranno d’accordo su nulla e se lo comunicheranno senza esclusione di colpi comici. Così facendo Katia Follesa e Angelo Pisani raccontano un’altra porzione della loro vita insieme, sempre all’insegna di uno scontro divertente, senza dimenticarsi di coinvolgere il pubblico che, anche questa volta, sarà chiamato a dire la sua e a schierarsi a favore dell’uno o dell’altra.

Un’ulteriore occasione per dimostrare come la vita di ognuno nell’organizzazione di un matrimonio, si assomigli un po’. E questo è il bello. Allora non resta che farsi una risata collettiva e non pensarci più! In “Ti posso spiegare!” I due protagonisti sono accompagnati da un vero e proprio corpo di ballo: ballerini che non solo danzeranno, ma che saranno anche parte della querelle comica. “Ti posso spiegare” va in scena alla Sala Bartoli il 15 aprile alle 20.30. I biglietti sono disponibili alla Biglietteria del Politeama Rossetti e nei circuiti consueti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: www.ilrossetti.vivaticket.it Informazioni sul sito www.ilrossetti.it e allo 040.3593511.