La voce del 'true crime' italiano Stefano Nazzi arriva al Rossetti

TRIESTE - Arriva anche a Trieste “Indagini Live”, lo spettacolo con cui il giornalista e scrittore Stefano Nazzi porterà dal vivo il suo celebre podcast, diventato un vero e proprio tour nei principali Teatri italiani. L'appuntamento è al Politeama Rossetti il 14 maggio. Dopo il veloce sold-out delle prime tre date milanesi al TAM – Teatro Arcimboldi Milano, è arrivato il tutto esaurito per gli appuntamenti di Roma, Torino e Bologna, tutti già raddoppiati, e per la quarta serata di Milano.

Il calendario è dunque sempre più fitto: il tour di “Indagini Live” prenderà il via proprio nella città di Stefano Nazzi , Milano, con tre appuntamenti che hanno subito registrato il tutto esaurito al TAM – Teatro Arcimboldi Milano il 10, 11 e 12 aprile 2024, per poi proseguire a Roma (Teatro Olimpico) il 16 (sold out) e 17 aprile, ancora a Milano il 19 aprile (sempre al TAM – Teatro Arcimboldi Milano, già sold-out), il 14 maggio a Trieste (Politeama Rossetti), il 15 maggio a Padova (Gran Teatro Geox), il 17 (sold out) e 18 maggio a Torino (Teatro Colosseo), il 20 maggio a Genova (Politeama Genovese), il 23 (sold out) e 24 maggio a Bologna (Teatro Manzoni).

La voce di Stefano Nazzi si è imposta all’attenzione di tutti gli appassionati dei podcast true crime (e non solo) conquistando giorno per giorno sempre più ascoltatori, fan appassionati che aspettano il primo di ogni mese solo per ascoltare il suo podcast “Indagini”. Nazzi da sempre si è occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per Il Post. Oltre a essere ideatore e autore di “Indagini”, al primo posto delle classifiche dei podcast, ha pubblicato quest’anno “Il volto del male” (Mondadori, 2023).