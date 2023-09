Al Revoltella torna lo spettacolo itinerante “Un caffè con il Barone”

TRIESTE - Al Museo Revoltella di Trieste ritorna lo spettacolo itinerante “Un caffè con il Barone”, alla scoperta delle straordinarie imprese di Pasquale Revoltella, personaggio di spicco nella Trieste ottocentesca. Accompagnando gli ospiti di stanza in stanza, il Barone in persona - interpretato da Lorenzo Acquaviva – ed un suo amico, ruolo affidato a Valentino Pagliei, svelano luci e ombre della vita del protagonista, ripercorrendone i momenti felici, ma anche quelli più drammatici.

Chi era il barone Revoltella

Nato a Venezia nel 1795 da una modesta famiglia di commercianti, (il padre era macellaio), il futuro barone Revoltella si trasferisce - fin dalla primissima infanzia - a Trieste, dove vivrà con la madre rimasta presto vedova. Trascorre molti anni in miseria, ma riesce a emergere in virtù delle sue capacità imprenditoriali fuori dal comune. Attivo nel settore dell'importazione di legnami e granaglie, in seguito legato dalla personale amicizia con il ministro degli Asburgo Ludovico Von Bruck, diviene protagonista di una rapida ascesa sociale, rivestendo prestigiose cariche come direttore delle Assicurazioni Generali nonché come consigliere del Lloyd Austriaco. È anche deputato di Borsa con partecipazioni in numerose imprese, triestine e non, rappresentante ufficiale del governo austriaco e vicepresidente della Compagnia Universale del Canale di Suez, l'opera che più di ogni altra impresse un nuovo corso alla storia mondiale, ma che egli non fece in tempo a vedere. Rimasto celibe, senza eredi, alla sua morte, avvenuta nell'anno 1869, volle destinare la sua casa a “museo di belle arti”, perché servisse ad educare il gusto dei giovani e a migliorare il livello di preparazione di artisti e artigiani.

Date e orari

Gli spettacoli sono promossi e sostenuti dall'Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo del Comune di Trieste, e realizzati dall'Associazione culturale Vitamina T. Date e orari: sabato 30 settembre ore 17.00 e ore 18.00, domenica 1 ottobre ore 17.30, sabato 7 ottobre ore 17.00 e ore 18.00, domenica 8 ottobre ore 17.30. Lo spettacolo è gratuito per i possessori del biglietto d'ingresso al Museo. È fortemente raccomandata la prenotazione in quanto i posti sono limitati. Prenotazioni presso la biglietteria del Museo Revoltella, tel. 040-675 4350 (9.00_19.00, chiuso il martedì).Il biglietto prenotato va ritirato presso la biglietteria del Museo almeno 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo, altrimenti la prenotazione decade.