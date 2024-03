Trieste in fiore e delizie di primavera: torna la fiera più primaverile dell'anno

TRIESTE - Riparte dal 16 al 24 marzo "Trieste in fiore e delizie di primavera" alla sua ventesima edizione, la fiera che apre la stagione primaverile-estiva degli eventi a carattere commerciale e che esporrà nella zona di viale XX Settembre fiori e piante di tutti i tipi, dagli alberi alle piante grasse, dalle rose profumate alle piante rare, a quelle fiorite. Ad ospitare la manifestazione sarà, come da tradizione, viale XX Settembre, nell'area compresa tra largo Bonifacio e via Rossetti per nove giornate, con orario 9-20. Un evento che, nelle scorse edizioni, ha visto arrivare visitatori oltre che da tutta la regione, anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia, e che quest'anno richiamerà 35 espositori provenienti da varie regioni italiane. La mostra-mercato prevede stand di piante e fiori, attrezzature per il giardinaggio, arredo giardino, essenze, erboristeria e oggettistica. Uno degli eventi che, ha sottolineato il vicesindaco Serena Tonel, "ha lo scopo di animare il tessuto economico cittadino. Una manifestazione di qualità, ben allestita e molto attesa". Un evento organizzata dall’assessorato allo sviluppo economico del Comune, in co-organizzazione con Assofiori Italia.

Previsto anche il premio di composizioni floreali “Fiore d'Oro”, un modo per coinvolgere gli operatori del florovivaismo locale e i visitatori. La cerimonia di consegna è prevista per sabato 23 marzo alle 11, con apertura e distribuzione di un uovo di pasqua gigante. Espositori, produttori e venditori specializzati saranno ogni giorno a disposizione del pubblico per offrire consigli e informazioni, proponendo una serie di iniziative divulgative gratuite in grado di soddisfare le curiosità dei visitatori sulla cura delle piante, la salvaguardia della natura e i servizi per la cura del giardino. Accanto a fiori e piante ci sarà anche una sezione dedicata ai prodotti agroalimentari: spezie, olio di oliva, olive, formaggi alle erbe, tartufi, prodotti tipici regionali alle erbe, erboristeria di qualità e qualche sorpresa. Madrine della kermesse saranno Barbara Guldin e Nonna Marina, la “nonna di tutti i triestini” con i suoi 97 anni portati egregiamente, amatissima e seguitissima sui social.