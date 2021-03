File per i vaccini, da domani il Centro congressi diventa sala d'attesa

"Basta polemiche, dobbiamo vaccinare". Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha deciso, dopo le lunghe file e il caos venutosi a creare fuori dal Centro vaccinale in Porto vecchio nella mattinata di oggi 25 marzo, di aprire le porte del Centro congressi così da evitare le code e permettere agli anziani in procinto di vaccinarsi di attendere lì il loro turno.

Questa mattina era infatti stato lo stesso primo cittadino ad intervenire di persona, assieme alla Polizia Locale, per tentare di risolvere la situazione. Centinaia le persone che, a causa degli appuntamenti ravvicinati e in alcuni casi, in virtù di un eccessivo anticipo, avevano iniziato a manifestare tutto il loro disagio.

La decisione del sindaco dovrebbe quindi sbrogliare una situazione che, nonostante nel corso della mattinata sia andata migliorando, ha provocato la reazione sdegnata dell'opposizione. "È una vergogna" aveva tuonato la segretaria provinciale del Pd, Laura Famulari.