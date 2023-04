Alla chiesa di San Giovanni concerto dell'Orchestra barocca triestina e del gruppo vocale Iuvenes Harmoniae

«Surrexit Dominus vere - narrazione musicale. Suoni e voci tra Rinascimento e Barocco»: questo il titolo del concerto che l’Orchestra Barocca Triestina e il gruppo vocale giovanile Iuvenes Harmoniae propongono venerdì 14 aprile alle 20.30 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni decollato in piazzale Gioberti.



Il concerto è inserito nel cartellone della 13.a rassegna regionale “Paschalia – Passione & Resurrezione nella tradizione musicale” organizzata da USCI – Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia con il patrocinio di Feniarco – Federazione nazionale italiana Associazioni regionali corali.



La prima parte del concerto prevede una serie di brani a cappella di Jacobus Gallus, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Andrea Gabrieli e Claudio Monteverdi. Il gruppo giovanile “Iuvenes Harmoniae” è una delle realtà più dinamiche della nostra regione, riunisce una ventina di coristi di qualità provenienti da tutto il Friuli e dalla provincia di Gorizia ed è diretto da Eleonora Petri e Tommaso Zanello.

La seconda parte vede l’esibizione dell’Orchestra Barocca Triestina, che proporrà lo struggente Secondo Cocerto di Charles Avison e tre brani di Antonio Vivaldi: la brillante Sinfonia in Do maggiore RV110 per archi e basso continuo, la visionaria Sinfonia in si minore “Al santo sepolcro” e il Concerto III in Sol maggiore “con violino solo obligato” RV 310.

A conclusione del programma le due compagini si uniranno per il Dixit Dominus di Johann Adolf Hasse, Haec Dies del compositore barocco ceco Jan Dismas Zelenka e Jesu Salvator noster di Bartolomeo Cordans, maestro di cappella del Duomo di Udine, uno dei compositori più importanti nell’ambito della musica sacra settecentesca del Friuli e tuttora considerato una delle personalità a livello europeo, nonostante la maggior parte delle sue opere sia ancora manoscritta.



Il concerto conclude un progetto a livello regionale con concerti che sono stati già proposti in marzo presso il Duomo di Codroipo e in aprile presso la chiesa di San Gottardo a Mariano del Friuli.