Bollani e Gurtu al No Borders Music Festival

Il No Borders Music Festival, il festival musicale immerso nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il quarto concerto della sua 28esima edizione. L’atteso appuntamento annunciato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano è previsto per sabato 29 luglio 2022 alle ore 14:00. Stefano Bollani e Trilok Gurtu suoneranno insieme per la prima volta immersi nella natura dell’altopiano del Montasio a Sella Nevea (UD), uno dei luoghi che si fanno da portabandiera dell’attenzione al territorio grazie alla certificazione di turismo sostenibile secondo gli standard internazionali – GSTC.

Stefano Bollani

Stefano Bollani, classe 1972, si afferma da subito nel mondo del jazz, collaborando con grandissimi musicisti tra cui Richard Galliano, Phil Woods, Lee Konitz, Chick Corea col quale ha dato alle stampe il disco live Orvieto (ECM, 2011) e poi ancora Gato Barbieri, Bill Frisell, John Abercrombie, Pat Metheny, Bobby McFerrin, Sol Gabetta, Fred Hersch, Martial Solal, Chano Dominguez, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Uri Caine, Diego Schissi, Igudesman & Joo, Miroslav Vitous, Aldo Romano, Jimmy Cobb, Roy Haynes, Michel Portal, Luis Bacalov, Riz Ortolani. Le sue produzioni più recenti, tra le altre, sono Big Band, Joy In Spite Of Everithing e Que Bom, primo disco della sua etichetta discografica Alobar.

Trilok Gurtu

Trilok Gurtu, considerato il miglior percussionista internazionale dallo straordinario virtuosismo, fonde la tecnica occidentale ed indiana per sviluppare uno stile ed un suono inconfondibili che da metà anni Novanta lo rendono dominatore delle classifiche di popolarità tra i colleghi. Trilok Gurtu continua a definire e ridefinire la sua collocazione tra i più grandi innovatori dell’arte percussiva di tutti i tempi. Nato a Mumbay nel 1951, Trilok vanta numerosissime collaborazioni con i più disparati artisti: Aktuala, Don Cherry, Charlie Mariano, John McLaughlin, Joe Zawinul, Jan Garbarek, Bill Evans, Pharoah Sanders, Dave Holland, gli Oregon, Pino Daniele, DJ Robert Miles e molti altri.